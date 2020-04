Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Rotlicht übersehen - Radfahrer schwer verletzt

Ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montagabend an der Kreuzung Ailinger Straße / Paulinenstraße von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Radfahrer missachtete das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier wurde er von einem Fiat-Fahrer, dessen Ampel zum Unfallzeitpunkt auf grün stand, erfasst. Der ältere Mann, der ohne Helm unterwegs war, wurde samt Rad von dem Pkw aufgeladen und auf die Kreuzungsmitte geschleudert. Er zog sich schwere Kopfverletzung zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es entstand ein Sachschaden von knapp 2.000 Euro.

Friedrichshafen

Spielzeugauto versus Rollschuhfahrerin

Ein 40-Jähriger hat am Montag gegen 19 Uhr in der Lindenstraße mit einem ferngesteuerten Spielzeugauto eine 17-jährige Rollschuhfahrerin angefahren. Als aufgrund eines technischen Defekts die Fernsteuerung ausfiel, kollidierte das Spielzeugauto mit der Jugendlichen, die in Folge stürzte und sich leicht verletzte. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Friedrichshafen

29-Jähriger im Ausnahmezustand

Am Montagabend randalierte in der Keplerstraße ein unbekleideter Mann in einer Unterkunft. Der alkoholisierte 29-Jährige verhielt sich gegenüber den einschreitenden Beamten aggressiv, schrie und gestikulierte wild mit seinen Armen. Da aufgrund seines unberechenbaren Verhaltens eine akute Fremd- und Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er zunächst mit Handschellen gefesselt und nach Rücksprache mit einem Arzt in eine Fachklinik eingewiesen.

Friedrichshafen - Unterraderach

Verkehrsunfall

Eine Pkw-Lenkerin ist am Montag gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung Berger Straße / Schmalholzstraße mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Beim Einbiegen in die Schmalholzstraße übersah und kollidierte sie mit dem vorfahrtberechtigten Kraftradfahrer. Dieser wurde durch den Unfall verletzt und zur Beobachtung von einem Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Montagmorgen hat ein zunächst unbekannter Autofahrer bei der Abfahrt von der B 31 in Fahrtrichtung Kreisverkehr Graf- von-Soden-Platz mehrere Verkehrszeichen beschädigt und das Fahrzeug auf dem dortigen Gehweg abgestellt. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Der Unfallverursacher, der an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte, räumte ein, dass er das Fahrzeug gelenkt hatte. Ein Alkoholtest ergab eine Alkoholbeeinflussung von 2,56 Promille, weshalb in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt, zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr.

Langenargen

Ausritt endet glimpflich

Ein Renault-Fahrer hat am Montag gegen 8.30 Uhr auf der L 334 bei Schlatt ein Pferd, welches die Landstraße im Galopp überquerte, an den Hinterläufen erfasst. Das Pferd lief anschließend zu seinem Unterstand und konnte dort, von der zwischenzeitlich verständigten Reitstallbesitzerin, unverletzt eingefangen werden. Die zuvor abgeworfene 41-jährige Reiterin wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Friedrichshafen - Kluftern

Verkehrsunfall

Sachschaden von knapp 5.000 Euro hat eine 23-jährige Autofahrerin am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bahnhofstraße / Markdorfer Straße verursacht. Beim Einbiegen in Fahrtrichtung Markdorf kollidierte sie mit dem Fahrzeug eines vorfahrtsberechtigen 50-Jährigen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Markdorf

Verkehrsunfall - Motorradfahrer leicht verletzt

Ein Renault-Fahrer hat am Montagnachmittag beim Abbiegen von der Zeppelinstraße in die Daimlerstraße einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. Obwohl beide eine Gefahrenbremsung einleiteten konnten sie einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der leicht verletzte Motorradfahrer wurde vom verständigten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Überlingen

Ziegenbock auf der "Flucht"

Am Montagabend hat sich ein Ziegenbock in der Lippertsreuter Straße "unerlaubt" von seinem Hof entfernt. Das Tier konnte nach Mitternacht auf einem nahegelegenen Firmengelände von zwei Streifenwagenbesatzungen zunächst umstellt und von den verständigten Mitarbeitern des Haustierhofs eingefangen und zurückgebracht werden.

