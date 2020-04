Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mann bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ostrach (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt ein 45-jähriger Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am heutigen Dienstagmorgen gegen 04.30 Uhr auf der L 280 zwischen Ostrach und Tafertsweiler. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr der Verunfallte die L 280 von Ostrach kommend in Richtung Tafertsweiler. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Pkw auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Durch die heftige Kollision geriet das Fahrzeug in Brand. Trotz des raschen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Ostrach brannte das Fahrzeug vollständig aus. Für den noch im Fahrzeug befindlichen Unfallfahrer kam jegliche Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen musste die L 280 bis um 11.20 Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Wahl

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell