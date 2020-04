PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Ostrach

Lagerfeuer im Wald

Unbekannte entzündeten im Buchbühlwald ein kleines Lagerfeuer und ließen dieses unbeaufsichtigt zurück. Ein vorbeikommender Passant bemerkte am Sonntagnachmittag gegen 18.00 Uhr in der Verlängerung der Buchbühlstraße die noch glimmenden Glutreste. Diese wurden von der FFW Ostrach rasch gelöscht. Polizeiliche Ermittler gehen aktuell davon aus, dass es sich bei den Verursachern vermutlich um Jugendliche oder Kinder gehandelt hat.

Herbertingen

Brennende Hecke - Zeugenaufruf

Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro entstand durch den Brand einer Thuja Hecke zwischen zwei Wohngrundstücken. Die doppelreihige Hecke war am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen in Brand geraten. Sie musste von der FFW Herbertingen gelöscht werden. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel: 07581 / 482 - 0 in Verbindung zu setzen.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte eine 62-Jährige mit ihrem Pkw am Sonntag gegen 07.00 Uhr in der Straße Zum Eichberg. Die Fahrzeugführerin fuhr in Richtung Roßlauf und kollidierte dort mit einem am rechten Rand der Fahrbahn abgestellten Betonblumenkübel. Die Fahrerin blieb unverletzt, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Pfullendorf

Sachbeschädigung

Rund 5.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter, der in der Nacht auf Sonntag einen fast fußballgroßen Feldstein an einer Terrassentüre eines Wohnhauses in der Neidlingstraße warf. Der Bewohner des Hauses nahm gegen circa 04.00 Uhr einen lauten Knall wahr. Am nächsten Morgen stellte er vor der Türe einen Stein fest. Durch diesen wurde der Außenrolladen, die Scheibe sowie mehrere frisch verlegte Steinplatten beschädigt.

Personen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen, Hinweise zur Herkunft des Feldsteines oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf unter Tel: 07552 / 2016 - 0 in Verbindung zu setzen.

Gammertingen

Mofa-Dieb musste schieben

Einen defekten Roller hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sontag im Zeitraum von 20.00 Uhr bis 10.30 Uhr in der Breslauer Straße aus einem Innenhof entwendet. Der Täter schob das Zweirad der Marke Peugeot ca. 500 Meter weit in Richtung Fa. Göggel. Dort stieß er es eine Böschung zum Waldrand hinunter. Am Fahrzeug entstand hierdurch ein Sachschaden von 300 Euro. Personen die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel: 07571 -104 - 0 zu melden.

Sigmaringen

Wildunfall mit Bieber

Sachschaden in Höhe von 2000 Euro entstand bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 01.15 Uhr auf der B 32 zwischen Sigmaringen und Sigmaringendorf. Ein 73-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße in Richtung Sigmaringendorf, als unmittelbar vor ihm ein Bieber die Fahrbahn kreuzte. Das unter Artenschutz stehende Tier wurde vom Fahrzeug erfasst. Danach rannte es in Richtung Donau und konnte auch bei der anschließenden Absuche nicht mehr gesichtet werden.

Sigmaringen

Pkw-Aufbruch - Zeugenaufruf

Rund 300 Euro Schaden haben Unbekannte bei einem Pkw-Aufbruch im Zeitraum von Samstagabend 21.00 Uhr und Sonntagmittag 12.00 Uhr in der Straße "An der Brunnenstube" verursacht. Sie schlugen an einem Ford die Scheibe der Fahrertür ein und entwendeten aus dem Fahrzeug den Inhalt der dort abgelegten Geldbörse des Fahrzeugbesitzers. Personen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel: 07571 / 104 - 0 in Verbindung zu setzen.

