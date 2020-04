Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

(Wangen im Allgäu) Einbruch in Tankstelle

Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen in Neuravensburg beim Einbruch in eine Tankstelle zirka 30 Stangen Zigaretten gestohlen.

Gegen 4.30 Uhr hörte ein Zeuge einen lauten Schlag in seiner Umgebung und stellte bei einer Nachschau den Tankstelleneinbruch fest. Unbekannte Täter hatten die Verglasung des Eingangs zum Tankstellengebäude zertrümmert. Aus dem Warenregal im Kassenbereich entwendeten die Unbekannten Zigaretten der Marken Marlboro Gold und Marlboro Red im Wert von knapp 2.000 Euro. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf ungefähr 1.000 Euro.

Verdächtige Beobachtungen können dem Polizeirevier Wangen unter der Rufnummer 07522 984 3333 mitgeteilt werden.

(Wangen im Allgäu) Mittelfinger mit Folgen

Am Sonntagmittag hat ein Autofahrer in Wangen einer entgegenkommenden Polizeistreife den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt. Die sich daran anschließende Verfolgungsfahrt endete beim Schießstattweiher. Der "Fingerzeiger" wurde in eine Fachklinik gebracht.

Kurz vor 13 Uhr kam einer Polizeistreife in der Friedrich-Ebert-Straße ein Auto entgegen, dessen Fahrer den beiden Beamten beim Passieren den besagten Finger zeigte. Die Streife wendete sofort und forderte den Mann mit optischem und akustischem Signal auf, anzuhalten. Das Anhaltesignal interessierte den Autofahrer nicht im Geringsten. Stattdessen fuhr er auf der Isnyer Straße stadtauswärts. Dort überholte ihn die Streife, worauf der 45-Jährige sofort wendete und in entgegengesetzter Richtung davonfuhr. Im weiteren Verlauf hielt der Verfolgte an der Kreuzung Lindauer Straße (Martinstor) bei Rotlicht an, fuhr aber bei Annäherung des Streifenwagens sofort rückwärts bis zur Karlstraße und bog danach ins Zentrum ab. Die "Hatz" setzte sich quer durch die Innenstadt fort. Auf der Fahrt durch den Stadtkern hielt der Mann mehrfach an, schrie durch das geöffnete Fenster der Fahrertür und teilte seinen Verfolgern mit, dass sie ihm nichts zu sagen hätten. Vom Buchweg aus fuhr er in die Leutkircher Straße. Auf Höhe des Schießstattweihers konnte das Auto des Flüchtigen von mehreren Streifenwagen schließlich angehalten werden. Der 45-Jährige verriegelte daraufhin sämtliche Türen und weigerte sich, aus seinem Wagen auszusteigen. Erst nach mehrfacher Androhung einer gewaltsamen Öffnung reagierte er, blieb aber sitzen. Mit erheblichem Kraftaufwand mussten ihn die Polizisten aus dem Wagen ziehen, wobei der Mann Widerstand leistete. Wegen seines mentalen Zustandes brachte ihn eine Streife zur Untersuchung in eine Fachklinik. Sein Wagen wurde abgeschleppt. Der 45-Jährige wird wegen seines beleidigenden Verhaltens und der Widerstandshandlung angezeigt.

(Wangen im Allgäu) Radfahrerin stürzt beim Ausweichen

Am Sonntagmorgen ist in der Unterführung des Radweges aus Richtung Niederwangen eine Radfahrerin einem entgegenkommenden Kind ausgewichen und dabei gestürzt.

Die 54-Jährige fuhr gegen 10.15 Uhr auf dem Radweg von Niederwangen in Richtung L 320. In der Unterführung des Radweges kam ihr ein 6-jähriges Mädchen auf seinem Kinderfahrrad entgegen. Weil beide ziemlich in der Mitte des Radweges fuhren, wich die Frau nach rechts aus. Dabei prallte sie gegen die Wand der Unterführung und stürzte. Sie verletzte sich leicht, benötigte aber keine ärztliche Hilfe. Die Fahrräder berührten sich nicht. Am Pedelec der Gestürzten entstand geringer Sachschaden.

(Weingarten) Hecke brennt

Am späten Freitagabend ist in der Schumannstraße eine Hecke in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit 23 Einsatzkräften zum Löschen aus.

Am Abend hatte die Verursacherin des Feuers einen Osterpalmen gefertigt und die restlichen Zweige auf ihrem Kompost verbrannt. Nachdem aus ihrer Sicht keine Gefahr mehr bestand, entfernte sie sich. Ein offensichtlich noch vorhandenes Glutnest entzündete später die angrenzende Hecke. Etwa zehn Meter des Heckenriegels verbrannten. Auf Wohngebäude griffen die Flammen nicht über. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

(Wilhelmsdorf) Einbruch ins Gymnasium

Über das Wochenende sind bisher unbekannte Täter ins Wilhelmsdorfer Gymnasium eingedrungen. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

Über eine Fluchttreppe stiegen die Einbrecher ins zweite Obergeschoss und öffneten dort ein Fenster. Wie genau, ist noch nicht bekannt. In der Schule hebelten die Eindringlinge Schränke und mehrere Fächer auf. Dabei richteten sie einen Sachschaden an, der sicher im vierstelligen Bereich liegt.

Der Polizeiposten Altshausen ermittelt in der Sache. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07584 921718).

(Königseggwald) 84-jähriger Radfahrer stürzt

Im Kapellenweg ist am Sonntagnachmittag ein betagter Radfahrer selbst verschuldet gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt.

Der 84-Jährige fuhr gegen 16.20 Uhr den Kapellenweg hinunter. Unterwegs verlor er seine Mütze. Deswegen drehte er sich reflexartig um. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der Mann verletzte sich zum Glück nur leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung der Verletzungen ins Krankenhaus.

(Altshausen) 19.000 Euro Sachschaden bei Vorfahrtsunfall

An der Ausfahrt vom Friedhof auf die B32 sind am Sonntagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Dabei ist Sachschaden entstanden.

Gegen 14.15 Uhr fuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem Opel vom Friedhof auf die B32. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Sportwagens. In der Folge kam der Porsche von der Fahrbahn ab. Beide PKW waren danach nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell