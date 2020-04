Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Verkehrsunfall - Fahrer flüchtete vom Unfallort

Am Sonntagmorgen gegen 3.40 Uhr konnte nach Mitteilung einer Zeugin ein stark unfallbeschädigter VW Golf in der Buchauer Straße - Ortsausgang in Fahrtrichtung der Entlastungsstraße festgestellt werden. Das Fahrzeug geriet aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Am Fahrzeug selbst befanden sich bei Eintreffen der Polizei keine Personen mehr. Im näheren Umfeld bzw. durch Ermittlungen konnten 2 Personen dem Geschehen zugeordnet werden. Beide männliche Personen (25 und 19 Jahre alt) sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und waren bei Antreffen alkoholisiert. Am VW Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 20.000 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581-482-0, erbeten.

