Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg - Diebstahl, Beleidigung, Betäubungsmittelverstoß

Wegen drei Delikten gelangte ein 31-Jähriger am vergangenen Freitag zur Anzeige: Zunächst wurde er in einem Geschäft in der Adlerstraße beim Ladendiebstahl beobachtet. Im Rahmen der Fahndung wurde er schließlich gestellt und beleidigte hierbei die eingesetzten Beamten mehrfach. Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurden beim Tatverdächtigen zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden. Wegen allen drei Delikten werden der Staatsanwaltschaft Ravensburg Strafanzeigen vorgelegt.

