Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen - Unfallflucht

Unfallflucht hat ein aktuell noch unbekannter Tatverdächtiger bereits am vergangenen Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Friedrich-List-Straße in Sigmaringen begangen. Hierbei wurde der PKW des Geschädigten vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571 1040 erbeten.

