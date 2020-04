Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Oberteuringen- Unfallflucht

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich ein PKW-Lenker am 03.04.2020 gegen 13:30 Uhr nach einem Unfall an der Kreuzung B33/Adlerstraße. Der Tatverdächtige missachtete nach aktuellen Erkenntnissen das Stoppschild. In der Folge fuhr er mit seiner Front gegen die linke Fahrzeugseite des Geschädigten, der die B33 in Richtung Ravensburg befuhr. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Ein Zeuge konnte unter der beim Geschädigten hinterlassenen Telefonnummer nicht erreicht werden.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 7010 erbeten.

