Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfall mit flüchtigem silbernen Pkw- Zeugen gesucht -

Am Donnerstagabend ereignete sich in der Ulmer Straße an der Kreuzung zur B 32 ein Verkehrsunfall, bei dem sich der unbekannte Verursacher mit seinem Auto von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern. Eine 18-Jährige befuhr die Ulmer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt Ravensburg, als sie mehrmals von einem silbernen Pkw Kombi überholt wurde. Dieser scherte nach seinen Überholvorgängen jeweils knapp vor der Geschädigten wieder ein, so dass diese abbremsen musste. An der Kreuzung Ulmer Straße / B 32 drängte der unbekannte Pkw-Lenker die Geschädigte schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab, weshalb diese in den Grünstreifen ausweichen musste, um eine Kollision beider Fahrzeuge zu verhindern. Hierbei überfuhr sie einen Leitpfosten und kam mit ihrem nicht mehr fahrbereiten VW Polo in einer Wiese zum Stehen. Bei dem Unfall zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Der Fahrer wurde von der Geschädigten als etwa 40 bis 45 Jahre alt mit drei-Tage Bart und kurzen Haaren beschrieben.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (Tel: 0751 / 803 3333) in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Einbruch in Schrebergartensiedlung

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Samstag 19 Uhr bis Donnerstag 11 Uhr in einer Schrebergartensiedlung in der Banneggstraße eine Gartenhütte auf und entwendeten Getränke und eine Machete. Der Täter hatte die Umzäunung zu dem Schrebergartengrundstück überstiegen und anschließend die Holztür der Gartenhütte aufgebrochen. An der von der Straße nicht einsehbaren Gartenlaube entstand ein Sachschaden von nahezu 300 Euro.

Wangen

Automaten aufgebrochen

Im Zeitraum von Mittwoch 18 Uhr und Donnerstag 6 Uhr wurden in der Bahnhofstraße und am Bahnhofsplatz zwei aufgestellte Kondomautomaten von einem unbekannten Täter aufgebrochen und Münzgeld entwendet. An den Automaten entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen (Tel: 07522 / 9840) in Verbindung zu setzen.

Waldburg

Straßenverkehrsgefährdung

Zwischen Unterankenreute und dem Kreisverkehr Kalksteige überholte ein 31-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz Sprinter einen vorausfahrenden Pkw und ein Pkw-Anhänger-Gespann, obwohl ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Um eine Kollision zu verhindern, musste der entgegenkommende dunkelfarbene Skoda nahezu bis zum Stillstand abbremsen und nach rechts ausweichen. Der Sprinterfahrer konnte hierdurch seinen Überholvorgang beenden, vor dem überholten Pkw-Anhänger-Gespann wieder einscheren und seine Fahrt in Richtung Vogt fortsetzen. Der verständigten Polizei gelang es, den Fahrer des Sprinters im Rahmen einer Fahndung in Kisslegg festzustellen und zu kontrollieren. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder selbst gefährdet wurden, insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Vogt (Tel: 07529 / 971560) in Verbindung zu setzen.

Baienfurt

Gewahrsam und Beleidigungen

In der Nacht zum Freitag meldete ein 23-Jähriger in der Römerstraße einen Streit mit seinem Nachbarn. Als die Polizei eintraf, lag der Anrufer scheinbar bewusstlos auf einer Wiese, sodass der Rettungsdienst hinzugezogen wurde. Bei dessen Eintreffen ging es dem sichtlich Alkoholisierten schlagartig wieder besser und er verhielt sich aggressiv gegenüber der eingesetzten Beamten. Der 23-Jährige beleidigte in Anwesenheit der Beamten drei Bewohner eines angrenzenden Hauses, so dass ihn nun eine Strafanzeige erwartet. Da aufgrund seines aggressiven Verhaltens weitere Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht auszuschließen waren, wurde er von den Polizisten in Gewahrsam genommen.

Bad Waldsee

Brand auf Balkon

Am Donnerstagnachmittag stellte ein 32-jähriger Mieter bei der Rückkehr zu seiner Wohnung im Schorrenweg fest, dass es auf seinem Balkon zu einem Brand gekommen war. Vermutlich durch den Kurzschluss in einer Steckdose fingen zwei Stühle an zu brennen. Die Fassade wurde ebenfalls durch den Ruß auf ca. 5qm verschmutzt. Ob ein Schaden am Gebäude entstand, ist noch nicht abschließend geklärt. Zum Brandzeitpunkt befand sich keine Person in der Wohnung. Zum Einsatz der Feuerwehr kam es ebenfalls nicht, das Feuer ging wohl von alleine aus.

Leutkirch

Brand in Gartenhütte

In der Brühlstraße fing am Donnerstagnachmittag eine Holzfassade an einer Gartenhütte Feuer. Ein 59-Jähriger verbrannte mit einem Gasbrenner in seinem Garten abgeschnittenes Schilf. Hierbei entzündete sich die angrenzende Holzfassade der Gartenhütte, so dass es zu einer Stichflamme kam. Nachdem der Mann jedoch den Brand sofort selbst mit Wasser löschen konnte, war der Einsatz der Feuerwehr nicht mehr erforderlich war.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Vera Kuhn / Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell