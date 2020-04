Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Bingen - Ruine Hornstein

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von 500 Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr an einem unterhalb der Ruine Hornstein auf dem Besucherparkplatz abgestellten schwarzen VW Passat. Der oder die Unbekannte streifte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Frontstoßstange. Danach beging der Verursacher Unfallflucht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571 / 104 - 0 entgegen.

Bingen

Motorradfahrerin stürzt auf Fahrbahn

Mit einem Gesamtschaden von 10.000 Euro endete die Fahrt einer 18-Jährigen am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Hauptstraße. Die Kradlenkerin war auf der Hauptstraße in Richtung Hitzkofen unterwegs, als ihr in einer Rechtskurve das Vorderrad wegrutschte und sie zu Fall kam. Ihr Motorrad schlitterte in den Gegenverkehr und beschädigte das Fahrzeug eines herannahenden 19-Jährigen. Die Gestürzte blieb dank ihrer getragenen Schutzkleidung unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gammertingen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hinweise eines Zeugen führten am Donnerstag gegen 11.45 Uhr zu einem 20-Jährigen in der Ölbergstraße, der seit geraumer Zeit ohne Fahrerlaubnis mit seinem Pkw am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hat. Dem Mann wurde vor Ort die Weiterfahrt untersagt und seine Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Ferner wurde er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Sigmaringen

Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

Eine Bandsäge der Marke Zimmer im Wert von 850 Euro haben Unbekannte im Zeitraum von Dienstag 15.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr von einer Baustelle in der Leopoldstraße entwendet. Die Täter gelangten vermutlich über ausgebaute Fenster in das Objekt. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel: 07571 / 104 - 0 in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Fahren unter Alkohol

Ein 21-jähriger Pkw-Lenker wurde am Freitagmorgen gegen 02.30 Uhr in der Martin-Staud-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten einen nicht erlaubten Atemalkoholwert fest. Den Fahrer erwartet nun ein hohes Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und Punkte in Flensburg.

Bad Saulgau

Missachtung der Vorfahrt - ein Verletzter und 15.000 Euro Schaden

Leicht verletzt wurde ein 54-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Herbertinger Straße. Ein aus der Fulgenstadter Straße kommender 34-jähriger Pkw-Lenker hatte dessen Vorfahrt missachtet und war mit diesem kollidiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Pfullendorf

Räder von Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verursachten Unbekannte, als sie im Zeitraum von Mittwoch 16.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr an einem Audi, der auf einer Verkaufsfläche in der Überlinger Straße gegenüber der Paul-Heilig-Straße abgestellt war, alle vier Räder entwendeten. Das Fahrzeug wurde von den Tätern auf Holzbalken abgestellt. Personen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen, Hinweise zur Herkunft der Holzbalken oder zum Verbleib der entwendeten Räder geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf unter Tel: 07552 / 2016 - 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Wahl

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell