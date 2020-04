PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen-Fischbach

Unfallverursacher unverletzt

Sachschaden von knapp 16.000 Euro hat ein Autofahrer am Donnerstagvormittag auf der B 31 bei einem Verkehrsunfall verursacht. Er befuhr die Zeppelinstraße von Fischbach kommend in Fahrtrichtung Friedrichshafen. Auf Höhe der Abfahrt zur Domänenstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden und der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Kressbronn-Nitzenweiler

Diebstahl von Obstbäumen

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von vergangenem Freitagabend bis Dienstagnachmittag 22 frisch gepflanzte Obstbäume aus einer Obstplantage zwischen Nitzenweiler und Riedensweiler entwendet. Die Bäume wurden vermutlich mithilfe eines Fahrzeugs abtransportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu melden.

Überlingen

Pedale vertauscht

Sachschaden von rund 12.000 Euro hat ein 47-jähriger VW-Fahrer am Donnerstagnachmittag auf der L 200 am Kreisverkehr Höhe "La Piazza" verursacht. Der Mann verwechselte bei stockendem Verkehr das Gaspedal mit dem Bremspedal und prallte deshalb zunächst auf einen vor ihm stehenden Mercedes Benz. Durch den Aufprall erschrak der 47-Jährige derart, dass er den Pkw stark nach rechts lenkte, die dortige Böschung hinunterfuhr und einen Weidezaun beschädigte. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.

Überlingen

Alkoholisierter beschädigt Eigentum

Am Donnerstag gegen 22.40 Uhr kam es in einer Obdachlosen- und Asylbewerberunterkunft in Überlingen zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Bewohnern, von denen einer zuvor eine Eingangstür beschädigt hatte. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf einen stark alkoholisierten, amtsbekannten Mann. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Überlingen

Unfallflucht

Der 24-jährige Fahrer eines Kleinwagens ist am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Hotels in der Obere-St.-Leonhard-Straße gegen das Bein einer Hotelangestellten gerollt und hat diese dabei leicht verletzt. Die Frau hatte zuvor den Pkw-Lenker aufgefordert, den Hotelparkplatz zu verlassen. Während des Gesprächs rollte das Fahrzeug auf die Angestellte zu und touchierte sie am Bein. Der Fahrer entfernte sich anschließend mit seinem Auto, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Bei der anschließenden Fahndung konnte der Tatverdächtige von Beamten des Polizeirevier Überlingen angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

