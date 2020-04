PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

200 Gramm Marihuana auf der Flucht versteckt

Während einer Fahndung am Montagnachmittag in der Äußeren Ailinger Straße bemerkte eine Streifenbesatzung zwei männliche Personen in einer nahegelegenen Bushaltestelle. Als die Männer die Polizisten wahrnahmen, flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Die Flüchtenden konnte kurze Zeit später in der Beethovenstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde mitgeteilt, dass einer der jungen Männer, ein 19-jähriger Tatverdächtiger, kurz vor seiner Festnahme in einem Gebüsch etwas abgelegt habe. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit konnte eine Tüte mit rund 200 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung beim Tatverdächtigen konnten keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeireviers Friedrichshafen übernommen.

Tettnang-Pfingstweid

Alkoholfahrt

Bei der Verkehrskontrolle eines 56-jährigen Pkw-Fahrers am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr in der Hegenenstraße, nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab 1,6 Promille, weshalb die Beamten die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik veranlassten. Der Pkw-Lenker wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Immenstaad

Gewässerverunreinigung im Kniebach

Am Mittwochnachmittag wurde im Kniebach kurz vor der Einmündung in den Bodensee Heizöl festgestellt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Immenstaad und der Polizei konnten bei der Absuche des Gewässers eine Örtlichkeit lokalisieren, an dieser mutmaßlich Heizöl in den Kniebach gelangte. Ob dieser Ort ursächlich für die Verschmutzung ist, muss durch einen Sachverständigen geklärt werden. Von der Freiwilligen Feuerwehr Immenstaad wurden mehrere Ölsperren im Bach errichtet. Wieviel Öl in das Gewässer ausgetreten ist, kann aktuell nicht gesagt werden. Zu einem Fischsterben kam es im Kniebach bislang nicht. Nach Auskunft des Landratsamts Bodenseekreis bestand keine Gefahr für das Trinkwasser.

Salem

Verkehrsunfall - rund 16.000 Euro Sachschaden

Ein bislang unbekannter Lenker eines VW Golf befuhr am Mittwoch gegen 23 Uhr die K 7759 aus Salem-Neufrach kommend in Fahrtrichtung Hardtwaldkreuzung. Kurz vor der Kreuzung kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen eine Leitplanke, schleuderte dann gegen einen Baum, bevor es in einer angrenzenden Obstplantage zum Stehen kam. Laut Angaben eines Augenzeugen, der einen Knall gehört hatte, stiegen mindestens zwei Personen in einen anderen Pkw ein und flüchteten. Während der polizeilichen Unfallaufnahme kam ein 24-Jähriger in Begleitung eines Bekannten zu Fuß an die Unfallstelle zurück und gab an, dass er den Unfall verursacht habe. Kurze Zeit später erschien ein 22-Jähriger, der ebenfalls in dem Unfallfahrzeug saß. Da sich bei der polizeilichen Befragung der Unfallbeteiligten Widersprüche ergaben, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden, wer das Fahrzeug gelenkt hat. Dies ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die Hinweise zu dem Unfallhergang oder den Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu wenden.

Überlingen-Bonndorf

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein 33-jähriger Arbeiter ist am Mittwoch gegen 8.40 Uhr bei Kabelarbeiten auf der Straße "Zur Weinhalde" von einer bislang unbekannten Pkw-Lenkerin angefahren worden. Diese hatte den Mann, der sich zum Unfallzeitpunkt auf der Fahrbahnmitte aufhielt, offensichtlich aufgrund einer fast gänzlich vereisten Windschutzscheibe übersehen. Der 33-Jährige wurde durch den Aufprall auf die Motorhaube geschleudert und einige Meter mitgenommen. Erst nachdem er sich durch Schläge auf die Motorhaube bemerkbar gemacht hatte, hielt die Frau an. Eine Kontaktaufnahme mit der Fahrzeuglenkerin scheiterte, da sich diese, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern, von der Unfallstelle entfernte.

Bei dem Pkw soll es sich um einen weinroten Toyota handeln. Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: circa 40 bis 55 Jahre alt, dunkle schulterlange Haare. Sie trug eine Brille und war mit einer grauen Jacke bekleidet.

Personen, die Hinweise zu der Unfallverursacherin geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu wenden.

Owingen

Mutwillige Sachbeschädigung an Kfz

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Straße "Zum Döbele" in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 19.30 Uhr und 6 Uhr einen Pkw. An dem Fahrzeug wurden auf der rechten Seite beide Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu wenden.

