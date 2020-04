Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Abbiegeunfall

Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen um kurz vor 08.00 Uhr auf der Stockacher Straße. Beide Unfallbeteiligten befuhren mit ihren Pkw die Stockacher Straße in Richtung Einmündung B 313. Die vorausfahrende 58-Jährige wollte im Bereich der Einmündung nach links auf ein Wiesengrundstück abbiegen. Hierzu verringerte sie ihre Geschwindigkeit und ordnete sich fälschlicher Weise am rechten Fahrbahnrand ein. Der nachfolgende 28-Jährige deutete dies als Anhaltevorgang und überholte das Fahrzeug. Zeitgleich bog die Vorausfahrende nach links ab. Beide Fahrzeuge kamen durch die Kollision von der Fahrbahn ab und waren nicht mehr fahrbereit. Die Personen blieben unverletzt.

Sigmaringen

Pkw-Einbruch - Zeugenaufruf

Rund 600 Euro Schaden haben Unbekannte bei einem Pkw-Aufbruch am Mittwochabend zwischen 18.00 Uhr und 21.20 Uhr in der Schwabstraße hinter dem Rathaus verursacht. Sie schlugen an einem VW die Beifahrerscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeug die nicht sichtbar abgelegte Geldbörse des Fahrzeugbesitzers. Personen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel: 07571 / 104 - 0 in Verbindung zu setzen.

Ostrach - Levertsweiler

Automatenaufbruch - Zeugenaufruf

Schaden von über tausend Euro verursachten Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beim Aufbrechen eines Zigarettenautomaten in der Weithartstraße. Die unbekannten schnitten das Metallgehäuse auf und entwendeten Bargeld und Zigaretten. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen oder dem Verbleib des Diebesguts nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel: 07581 / 482 - 0 entgegen.

Pfullendorf

Illegale Müllentsorgung

Bereits am Freitag wurde ein 46-Jähriger beim Entsorgen von vier Altreifen im Litzelbacherweg beobachtet. Eine Zeugin bemerkte, wie der Mann gegen 19.00 Uhr aus einem SUV die Reifen auslud und in der freien Natur zurückließ. Sie notierte sich das Kennzeichen und teilte dies dem Polizeiposten Pfullendorf mit. Der ermittelte Verursacher wurde wegen illegaler Müllentsorgung angezeigt.

Bad Saulgau

Autofahrerin bei Verkehrsunfall unverletzt

Eine 20-Jährige verletzte sich bei einem Unfall am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr leicht und verursachte 3.000 Euro Sachschaden. Die Fahrzeuglenkerin war auf der L 280 von Bondorf in Richtung Bad Saulgau unterwegs, als sie kurz vor der Einmündung auf die L 283 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in die Leitplanken schleuderte. An ihrem nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Wahl

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell