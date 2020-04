Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldung für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Bushaltestellen beschädigt - erneuter Zeugenaufruf

In der unten veröffentlichten Meldung vom 26.03.2020 wurde nach Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Verursachern geben können, die zwischen Ailingen und Friedrichshafen an zahlreichen Bushaltestellen die gesamte Verglasung eingeschlagen haben. Da bislang keine Hinweise auf die unbekannten Tatverdächtigen eingegangen sind, wird von der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH für Hinweise, die zur Ergreifung der/des Täters(s) führen, eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) entgegen.

Unsere Meldung vom 26.03.2020

Friedrichshafen

Spur der Verwüstung

Schaden von rund 20.000 Euro haben bislang unbekannte Tatverdächtige am Donnerstagmorgen zwischen 4 Uhr und 6.30 Uhr in Friedrichshafen und Ailingen verursacht, als sie an sieben Bushaltestellen die gesamte Verglasung eingeschlagen haben. In Ailingen wurden sämtliche Glasscheiben an den Bushaltestellen: "Schwarzer Brunnen" und "Rotachhalle" zertrümmert. Mutmaßlich verlagerten die Tatverdächtigen anschließend nach Friedrichshafen und wüteten an den Haltestellen: Kornblumenstraße, Schwabstraße, Steinbeisstraße und Jugendherberge. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

