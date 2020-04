Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen - Fischbach

Alkoholfahrt

Bei der Kontrolle eines Pkw-Fahrers am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr in Fischbach nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Da der Betroffene laut eigenen Angaben bereits vor Fahrtantritt, als auch danach im geparkten Fahrzeug Alkohol konsumiert hatte, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Entnahme von zwei Blutproben in einer Klinik veranlasst und der Führerschein des Fahrzeug-Lenkers einbehalten.

Friedrichshafen

Versuchter Pkw-Raub

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem versuchten Raub am Dienstag 17.45 Uhr, der von einem zunächst unbekannten Täter auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Äußeren Ailinger Straße begangen wurde.

Der Mann hatte einer 82-jährigen Frau den Pkw-Schlüssel entrissen und sich hinter das Steuer ihres Autos gesetzt, konnte jedoch von aufmerksamen Zeugen an der Flucht mit dem Fahrzeug gehindert werden. Der Unbekannte flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung der Straße "Am Anger". Bei der anschließenden Fahndung gelang es einer Streifenwagenbesatzung den mutmaßlichen Täter zu stellen und vorläufig festzunehmen.

Personen, die den Tatverdächtigen während der Tatausführung und bei seiner Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Der 34-Jährige, der 180 bis 185 cm groß und schlank ist und kurze dunkle Haare hat, war zur Tatzeit mit einer beigen Hose, schwarzen Lederschuhen und einer schwarzen Winterjacke mit Fellkragen bekleidet.

Friedrichshafen - Unterraderach

Alkoholisiert Unfall verursacht - Sachschaden rund 10.000 Euro

Ein 35-jähriger Autofahrer hat am Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr kurz nach der Ortschaft Unterraderach einen Unfall verursacht. In einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb an einer Böschung auf der Seite liegen. Der Pkw-Lenker konnte sich im Beisein der Rettungskräfte selbstständig über den Kofferraum befreien. Aufgrund seiner leichten Verletzungen und der Tatsache, dass er sich selbst kaum auf den Beinen halten konnte, wurde der augenscheinlich stark Betrunkene vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Der Führerschein des 35-Jährigen wurde einbehalten. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen war mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.

Friedrichshafen Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 8.30 Uhr hat ein 51-jähriger Opel-Fahrer im Kreisverkehr Eugen- / Olgastraße einen Verkehrsunfall verursacht. Laut eigenen Angaben hat er aufgrund der starken Sonneneinstrahlung den Audi eines vorfahrtsbevorrechtigen 58-Jährigen übersehen. Der Fahrer des Audi wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Opel des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 14.000 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Rennradfahrer übersehen

Eine 73-Jährige Autofahrerin ist am Dienstag um 17.45 Uhr in der Immengasse mit einem 63-jährigen Radfahrer zusammengestoßen. Beim Abbiegen in die Bahnhofstraße übersah und kollidierte sie mit einen bevorrechtigten Rennradfahrer. Der 63-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. Während an dem Fahrzeug ein Sachschaden von 2.500 Euro entstand, beläuft sich dieser beim Rennrad auf etwa 7.500 Euro.

