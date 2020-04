PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro verursachten Unbekannte im Verlaufe des Montags durch das Zerstören eine Steinsitzbank hinter dem Staatsarchiv. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel: 07571 / 104 - 0 in Verbindung zu setzen.

Hohentengen-Völlkofen

Einbruch

Über 300 Euro Schaden haben Unbekannte bei einem Einbruch in einen Schuppen verursacht. Am Montagabend hebelten die Täter einen Schuppen im Gewann Gehrn auf und entwenden daraus einen Satz Toyo Winterkompletträder sowie Motor- und Hydrauliköl. Aufgrund des Gewichts dürfte zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt worden sein. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel: 07581 / 482 - 0 in Verbindung zu setzen.

Echbeck

Wildunfall

Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr auf der L 201 zwischen Echbeck und Heiligenberg. Eine 25-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Heiligenberg, als unmittelbar vor ihr zwei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Ein Reh wurde vom Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt.

