PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Rauchentwicklung nach Flex-Arbeiten - Sachschaden rund 1.500 Euro

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückte am Dienstagnachmittag zu einem Wohnhausbrand in der Bischof-Ketteler-Straße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass es durch den Funkenflug bei Flex-Arbeiten an einer Holzwand zu einer Rauchentwicklung kam. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg entfernte die Holzwand samt Dämmung und löschte sie außerhalb des Gebäudes.

Ravensburg

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro hat ein Lkw-Fahrer am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr in der Marktstraße verursacht. Beim Einfahren in die Markstraße übersah und kollidierte der Lkw-Fahrer mit dem Fahrzeug einer vorfahrtsberechtigten Pkw-Lenkerin. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Isny im Allgäu

Vandalismus in Tiefgarage

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Kehlbachstraße den Lack an einem Mercedes zerkratzt und das Türschloss eines Kellerraums zugeklebt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich an den Polizeiposten Isny (07562-976550) zu wenden.

Aulendorf

Anhänger umgekippt

Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro hat ein Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 2 Uhr auf der L 285 bei Aulendorf verursacht. Im Kreisverkehr 'Carthago-Ring' kam der Anhänger des Lkw von der Fahrbahn ab und kippte zur Seite. Zur Bergung des Acht-Tonnen schweren Anhängers musste ein Schwerlastkran angefordert und die Fahrbahn teilweise gesperrt werden.

Weingarten

Glut entzündet Plastikeimer

Feuer gefangen hatte am Dienstagnachmittag im Sechserweg ein Plastikeimer, in welchen zuvor die Glut eines Grills gefallen war. Das Feuer konnte durch eine Bewohnerin sofort gelöscht werden, sodass kein weiterer Schaden entstand. Eine Anfahrt der Feuerwehr war somit nicht mehr erforderlich.

Aulendorf

Spieleabend endet mit Körperverletzung

Ein privater Brettspielabend in der Bauhofgasse endete am Dienstagabend mit einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 64 und 66 Jahren. Bei dem Treffen der zwei Männer wurde deutlich dem Alkohol zugesprochen. Während des Spielens gerieten die zwei erheblich betrunkenen Kontrahenten in Streit. Ein 64-Jähriger forderte eine Siegerprämie ein, welche der 66-jährige Kontrahent nicht bereit war auszuhändigen. Der verbale Streit endete in einem körperlichen Schlagabtausch und gegenseitigen Bedrohungen. Dabei wurde der 64-Jährige so verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Gegen beide Streithähne wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Baindt

Gartenzaun angefahren und geflüchtet

Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagmorgen am Föhrenried beim Rangieren mit seinem größeren Fahrzeug (Mercedes-Benz) einen Gartenzaun. Im Anschluss entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Der verantwortliche 30-jährige Fahrzeuglenker konnte durch Zeugenaussagen ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

