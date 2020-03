Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro verursachte ein 76-Jähriger am Montag gegen 10.00 Uhr beim Anfahren vom Fahrbahnrand. Der Senior hatte zuvor mit seinem Pkw am rechten Fahrbahnrand der Straße In der Au geparkt. In der irrigen Annahme, das von hinten herannahende Fahrzeug werde hinter ihm parken fuhr er los. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Die Fahrzeugführer blieben jeweils unverletzt.

