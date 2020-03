Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg - Torkenweiler

Dieb geschnappt

Ein 42-Jähriger beobachtete Dienstagnacht gegen 0.40 Uhr, wie eine unbekannte männliche Person seinen unverschlossenen Pkw durchsuchte und stellte diesen. Noch vor Eintreffen der Polizei gelang dem Unbekannten die Flucht. Er konnte jedoch von der verständigten Streifenbesatzung gestellt werden. Es handelte sich um einen 22-Jährigen polizeibekannten aus dem Kreisgebiet.

Ravensburg

Einbruchversuch

Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verursachten Unbekannte bei dem Versuch in das Geschäft SchuhBOX in der Adlerstraße einzubrechen. In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten die Täter mit einem spitzen Gegenstand die Eingangstüre aufzubrechen. Personen die Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Tel: 0751 / 803 - 3333 in Verbindung zu setzen.

Aitrach

Wildunfall

9.000 Euro Sachschaden und ein totes Reh sind die Bilanz eines Unfalles auf der L 314 zwischen Aitrach und Bad Wurzach. Ein 33-jähriger Pkw-Lenker war am Montagabend gegen 21.00 Uhr in Fahrtrichtung Bad Wurzach unterwegs als ihm unvermittelt ein Reh vor das Fahrzeug lief.

Kißlegg

Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

Baumaschinen im Wert von 2.000 Euro haben unbekannte im Zeitraum von Samstagnacht bis Montagmorgen von einer Baustelle in der Fontanellato Straße entwendet. Die Täter brachen einen Baucontainer auf und entwenden aus diesem unter anderem zwei Hilti-Maschinen in jeweils auffällig rotem Koffer und einem Hitachi-Bohrschrauber mit Koffer. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Vogt unter Tel: 07529 / 971560 in Verbindung zu setzen.

Baienfurt

Verkehrszeichen überfahren

Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro verursachte ein 20-jähriger Pkw-Lenker am Montagabend um kurz vor 23.00 Uhr an der Einmündung L 314 / Bergatreuter Straße als er ein auf der Verkehrsinsel angebrachtes Verkehrszeichen überfuhr. Der Fahrzeugführer war mit seinem Fahrzeug von Baienfurt in Richtung Bergatreute unterwegs als er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer blieb unverletzt.

Wilhelmsdorf

Einbruch in Gymnasium

Unbekannte sind zwischen Freitag und Sonntag in das Gymnasium in der Pfrunger Straße eingedrungen und haben aus zwei Schülerkassen im Lehrerzimmer 160 Euro Bargeld entwendet. Durch ihre gewaltsamen Versuche, in andere Räumlichkeiten zu gelangen, verursachten sie zudem 500 Euro Sachschaden. Zeugen die über das Wochenende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Altshausen unter Tel: 07584 / 92170 in Verbindung zu setzen.

