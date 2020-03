PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Pfullendorf

Brand

Schwere Verbrennungen am Oberkörper zog sich eine 32-Jährige am Sonntag gegen 11.50 Uhr zu. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ravensburg verbracht. Zuvor war es beim Befüllen eines Bioethanolofens im Wohnzimmer zu einer heftigen Verpuffung gekommen. Ein hinzukommender Angehöriger zog sich beim Löschen des Brandes leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Herdwangen-Schönach

Abkommen von der Fahrbahn

Leichte Verletzungen zog sich ein 54-jähriger Pkw-Lenker am Sonntagmorgen um 07.00 Uhr auf der K 8268 zu. Er fuhr mit seinem Fahrzeug von Herdwangen nach Stockfeld und kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich sein Auto und blieb auf dem Dach liegen.

Pfullendorf

Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Unbekannte drangen am Sonntagmorgen um kurz nach 06.00 Uhr in ein Wohnhaus im Mühlesteigle ein. Der durch den Lärm aufgewachte Bewohner sah noch den Schein einer Taschenlampe. Auf Zuruf des Mannes flüchteten der oder die Einbrecher. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Tätern nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel: 07552 / 2016-0 auf.

