PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Friedrichshafen

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Ein 20-jähriger Mini-Fahrer hat am Montag kurz nach Mitternacht sein Fahrzeug mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gelenkt. Nachdem die Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle feststellten, dass der Betroffene unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, führten sie einen Drogenschnelltest durch. Da dieser unter anderem positiv auf Cannabis und Amphetamin reagierte, wurde von den Polizisten die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik veranlasst. Dem Heranwachsenden wurde die Weiterfahrt untersagt und er wird wegen einer Ordnungswidrigkeit anzeigt.

Meckenbeuren

Uneinsichtiger Ruhestörer

Am Samstagabend kurz vor Mitternacht wurden die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen zu einer Ruhestörung in die Hauptstraße nach Meckenbeuren gerufen. Vor Ort trafen sie auf die Wohnungsinhaber und einen stark alkoholisierten 38-jährigen Besucher. Da sich der Wohnungsinhaber und der Gast uneinsichtig zeigten, wurde die "Party" untersagt und dem 38-Jährigen, der zudem die einschreitenden Polizeibeamten beleidigte, ein Platzverweis erteilt. Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr mussten die Beamten erneut in die Hauptstraße ausrücken und trafen abermals auf den renitenten 38-Jährigen, der auf Grund der Gesamtumstände in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Friedrichshafen verbracht wurde. Er wird unter anderem wegen Beleidigung und Ruhestörung angezeigt.

Überlingen

Grüngut angezündet

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am Samstag gegen 13 Uhr im Reuteweg auf Höhe des Umspannwerks ein Gebüsch, in welchem pflanzliche Abfälle gelagert worden sind, in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Überlingen, die mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu wenden.

Überlingen

Renitenter Besucher

Ein 35-jähriger Tatverdächtiger hat in der Nacht von Sonntag auf Montag, trotz eines bestehenden Kontakt- und Wohnungsbetretungsverbotes, das Appartement einer 35-Jährigen aufgesucht und diese mit zahlreichen Kraftausdrücken beleidigt und geschlagen. Nachdem er trotz mehrerer Aufforderungen die Wohnung nicht verlassen wollte, wurde die Polizei alarmiert. Der Tatverdächtige zeigte sich weiterhin uneinsichtig, beleidigte die einschreitenden Polizisten und versuchte sie anzuspucken. Aufgrund seines Verhaltens wurde der 35-Jährige in Gewahrsam genommen. Er wird unter anderem wegen Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung angezeigt.

Markdorf

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 6.000 Euro hat ein 26-jähriger BMW-Fahrer am Sonntagnachmittag bei einem Unfall verursacht. Als er von einem Grundstück auf die Straße "Im Mühlöschle" einbog, übersah und kollidierte er mit dem Renault eines vorfahrtsberechtigten 28-Jährigen. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Markdorf - Hepbach

Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt - Sachschaden rund 5.000 Euro

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag gegen 00.45 Uhr in Markdorf-Hepach einen stationären Blitzer an der B 33 beschädigt. Laut Zeugenaussagen hat er mit einem Hammer auf die Scheiben der Anlage eingeschlagen. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte, der eine Baseballcap und eine dunkle Jacke getragen haben soll, zunächst in Richtung Markdorf, wendete im Ortsteil Hepach und fuhr anschließend in Richtung Ravensburg davon.

Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu wenden.

