PP Ravensburg: Pressemitteilungen des PP Ravensburg v. 28/29.03.2020 aus dem Landkreis Ravensburg

Grünkraut

In Bäckerei eingebrochen

Durch Aufbrechen der Eingangstüre gelangten Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Verkaufsraum einer Bäckerei in der Bodnegger Straße. Dort entwendeten sie Zigaretten, Bargeld und Briefmarken im Wert von 2100 Euro.

Bad Wurzach

Einbruch in Schmuckladen

Gewaltsam aufgebrochen wurde die Eingangstür zu einem Schmuckladen in der Marktstraße in der Nacht von Freitag auf Samstag. Der Laden wurde durchwühlt. Unklar ist bislang, ob etwas entwendet wurde.

