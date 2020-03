Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen des PP Ravensburg v. 28/29.03.2020

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Betrunkener greift Polizisten an

Ein Streit mit der Ex-Freundin war der Auslöser für einen Polizeieinsatz am Sonntag kurz nach Mitternacht in Überlingen. Zunächst zerschlug der 23jährige, stark alkoholisierte Mann Mobiliar in der Wohnung der Ex-Freundin. Die Beamten des Polizeireviers Überlingen sprachen dem Mann einen Platzverweis aus, dem dieser aber trotz mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam. Gegen seinen Hinauswurf, bei dem die Beamten einfache, körperliche Gewalt einsetzten, wehrte sich der Mann massiv. Er trat und spuckte in Richtung der Beamten. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, wobei er noch die Beamten aufs Massivste beleidigte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Wegen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung wird der Mann nun angezeigt.

Überlingen

Vorfahrt missachtet - Hoher Sachschaden.

Ca. 20 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Vorfahrtsverletzung am Samstag gg. 10.45 Uhr auf der Gemarkung Überlingen bei Aufkirch. Der 60jährige Lenker eines Pkw Mercedes befuhr die K 7786 von Bondorf in Richtung Aufkirch und missachtete an einer Einmündung die Vorfahrt eines 19jährigen VW-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Überlingen

In Getränkemarkt eingebrochen

17 Stangen Zigaretten erbeuteten Einbrecher am frühen Samstagmorgen gegen 03.00 Uhr aus einem Getränkemarkt in der Obertorstraße in Überlingen. Durch ein vermutlich unverschlossenes Garagentor drangen sie in das Gebäude ein. Anschließend zerstörten sie eine Überwachungskamera. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1600 Euro.

