Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Weitere Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Pfullendorf/Überlingen/Immenstaad/Tettnang (ots)

Zu insgesamt elf Anrufen kam es in den Regionen Pfullendorf, Überlingen, Immenstaad und Tettnang, in denen Unbekannte auf die übliche Tour versuchten, die Angerufenen zu verängstigen und so zur Preisgabe von Informationen über Bargeld und Wertsachen zu bewegen. Hintergrund war wiederum die frei erfundene Geschichte, wonach es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen kam oder Einbrecher festgenommen wurden. In den bekannt gewordenen Fällen durchschauten die potentiellen Opfer die Betrugsversuche, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam.

