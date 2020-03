Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Überwachung der Corona-Verordnung - Polizei zeigt sich zufrieden

Ravensburg (ots)

"Nach wie vor zeigen die Bürgerinnen und Bürger großes Verständnis für die einschneidenden Maßnahmen, die zur Eindämmung des Corona-Virus getroffen wurden, und halten sich an die gesetzlichen Vorgaben", sagt Polizeipräsident Uwe Stürmer. In den vergangenen drei Tagen haben die Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz bei ihren Schwerpunktkontrollen in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis insgesamt 57 Verstöße gegen die Bestimmungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes festgestellt und deswegen Bußgeldverfahren eingeleitet. Zumeist hatten die angetroffenen Personen gegen die erlaubte Anzahl von Personen an einer Örtlichkeit verstoßen oder den Mindestabstand nicht eingehalten. Nur in einem Fall musste eine Strafanzeige gegen einen Gastwirt erstattet werden, in dessen Lokal mehrere Gäste zusammen an einem Tisch bewirtet wurden. "Ich hoffe, die Bevölkerung wird auch die kommenden Tage die Regeln beherzigen und der Polizei wenig Anlass geben, einschreiten zu müssen", unterstrich der Polizeichef seinen neuerlichen Appell.

