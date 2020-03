PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Bei der Verkehrskontrolle eines 31-jährigen Autofahrers am Dienstagmorgen in der Allmandstraße nahmen die Polizeibeamten Cannabisgeruch wahr, weshalb sie bei dem Pkw-Lenker einen Drogenschnelltest durchführten. Da dieser positiv auf Marihuana reagierte, veranlassten die Polizisten in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe. Zudem wurden bei der Wohnungsdurchsuchung beim Tatverdächtigen geringe Mengen Marihuana aufgefunden. Er muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinwirkung verantworten.

Kressbronn

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 5.000 Euro hat ein 24-jähriger Lenker eines Sattelzugs am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz der Tankstelle im Linderhof verursacht. Beim Einparken mit seinem Fahrzeug streifte und beschädigte er das Führerhaus eines geparkten Lkw.

Überlingen/Meersburg/Hagnau/Markdorf/Salem

Weitere Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag kam es im westlichen Bodenseekreis zu mehreren Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte. Aus den Bereichen Überlingen, Meersburg, Hagnau, Markdorf und Salem wurden der Polizei bislang zwölf Anrufe angezeigt, in denen Unbekannte auf die übliche Tour versuchten, die Angerufenen zu verängstigen und so zur Preisgabe von Informationen über Bargeld und Wertsachen zu bewegen. Hintergrund war zumeist die frei erfundene Geschichte, wonach es in der Nachbarschaft zu Raubüberfällen gekommen sei oder angeblich Einbrecher festgenommen worden seien, bei denen eine Liste auch mit den Namen der Angerufenen gefunden wurde. In allen bislang der Polizei bekannt gewordenen Fällen durchschauten die potentiellen Opfer die Betrugsversuche, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Informationen zu dieser Betrugsmasche und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

