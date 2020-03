Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldung für den Landkreis Sigmaringen vom 25.03.2020

Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Verkehrsunfall

Sachschaden von circa 6.500 Euro hat eine 42-jährige Pkw-Lenkerin am Dienstag gegen 9.20 Uhr beim Einfahren von der Schulstraße in die Bahnhofstraße Richtung Stadtmitte verursacht. Sie streifte das Fahrzeug einer vorfahrtsberechtigten 20-Jährigen. Die beiden Frauen blieben unverletzt.

Scheer

Vorfahrtsverletzung

Sachschaden von rund 15.000 Euro ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall im Einmündungsbereich Heudorfer Straße / Sigmaringer Straße entstanden. Ein 19-jähriger Autofahrer missachtete die Vorfahrt eines 28-Jährigen und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Sauldorf-Bietingen

Küchenbrand

Am Dienstagabend ist die Feuerwehr zu einem Brand in die Dorfstraße ausgerückt. Gegen 19.20 Uhr war dort ein Topf mit Speiseöl in Brand geraten. Zuvor hatte eine Bewohnerin diesen zum Erhitzen auf den Herd gestellt. Anschließend verließ sie für kurze Zeit die Wohnung. Der im Haus anwesende Ehemann bemerkte den Brand und konnte diesen noch vor Eintreffen der FFW Sauldorf löschen. Hierdurch erlitt er eine Rauchvergiftung und musste stationär ins Krankenhaus. Seine Ehefrau wurde vorsorglich ebenfalls aufgenommen. Durch die Rußentwicklung wurde die gesamte Doppelhaushälfte beeinträchtigt. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Meßkirch

Rauchentwicklung

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Straße Am Unterwasser. Einer Bewohnerin war Rauchgeruch in ihrer Wohnung aufgefallen. Im Heizungskeller stellte sie fest, dass sich das Rauchrohr der Heizung aus dem Kamin gelöst hatte. Ursache hierfür war Glanzruß im Rohr, der sich selbst entzündete. Die Frau kam mit dem Schrecken davon.

Bad Saulgau - Bondorf

Verkehrsunfallflucht

Nach Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Lkw Fahrer bereits am Montag zwischen 06.30 Uhr und 12.30 Uhr an der Einmündung Am Oberen Weg in Bondorf zum Verbindungsweg auf die L 283 begangen hat. Der Fahrer touchierte dort ein Feldkreuz, ein Straßenschild sowie einen Baum und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. An der Unfallstelle wurden von den Beamten Spuren des Verursacherfahrzeuges gesichert. Personen die Hinweises zum Verursacher geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau in Verbindung zu setzen. Tel: 07581 / 482 - 0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Wahl

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell