Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer schlägt Passant

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hat am Montagnachmittag gegen 13.15 Uhr an der Uferpromenade auf Höhe der Konzertmuschel einen Fußgänger geschlagen und beleidigt. Als der Geschädigte die menschenleere Uferpromenade filmte, wurde er von einem vorbeikommenden Radfahrer, der sich offensichtlich gestört fühlte, geschlagen und mit Kraftausdrücken beleidigt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: circa 45 Jahre alt und 180 cm groß, er trug eine azurblaue Softshell-Jacke mit Kapuze. Personen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Owingen - Hohenbodmann

Unerlaubte Abfallbeseitigung

Unbekannte Tatverdächtige haben am Montagnachmittag gegen 16 Uhr unterhalb des Burgturms auf einem angemieteten Privatgelände unter anderem alte Möbel und Bierfässer angezündet und verbrannt. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu wenden.

Tettnang-Holzhäusern

Unbefugte Ingebrauchnahme

Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagabend sind bislang unbekannte Täter bei Holzhäusern mit einem grünen Unimog auf eine "Spritztour" gegangen. Als der Besitzer am Montag zu seinem Fahrzeug ging, stellte er neben orangefarbenen Lackantragungen fest, dass dieses über Nacht umgeparkt wurde.

Ob ein Tatzusammenhang mit der Sachbeschädigung in Tettnang / Neukirch (wir berichteten am 23.03.2020) besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder durch die unbefugte Ingebrauchnahme des Unimog geschädigt wurden, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Tettnang (07542-93710) zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell