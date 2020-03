Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Pfullendorf - Wald

Auffahrunfall - 14.000 Euro Sachschaden

Hoher Sachschaden ist am Montagvormittag gegen 7 Uhr bei einem Unfall auf der Landesstraße bei Ruhestetten entstanden. Der 61-jährige Fahrer eines Volvo befuhr die L 194 von Selgetsweiler in Richtung Ruhestetten. Hierbei übersah er dass zwei vorausfahrende Pkw an der Einmündung Richtung Alberweiler ihre Geschwindigkeit aufgrund Abbiegeverkehrs deutlich verringerten. Er prallte mit seinem Auto in das Heck seines Vordermannes. Durch die Aufprallwucht wurde dessen Pkw auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben. Zwei Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Gammertingen

Alkoholfahrt

Deutliche Anzeichen von Alkoholbeeinflussung zeigte ein 22-jähriger Pkw-Lenker am frühen Dienstagmorgen in der Sigmaringer Straße. Sein Fahrzeug war um kurz vor 3 Uhr einer Streife aufgrund der unsicheren Fahrweise aufgefallen. Aufgrund des Fahrverhaltens und der Alkoholisierung wurde von den Beamten eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein vor Ort beschlagnahmt.

