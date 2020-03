PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Autofahrer nach Unfall unverletzt - Schaden rund 15.000 Euro

Ein 25-Jähriger ist am Sonntagnachmittag auf der K 7739 zwischen Berg und Jettenhausen mit seinem Pkw verunglückt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und wurde, nachdem er in einen Graben fuhr, mit seinem Audi auf ein Feld geschleudert. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Tettnang - Neukirch

Zahlreiche Verkehrszeichen beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen gegen 04 Uhr bei Neukirch einen Traktor und einen Pick-Up unbefugt in Gebrauch genommen. Mit den Fahrzeugen, an denen die Zündschlüssel steckten, fuhren sie auf der K 7701 zwischen Neukirch und Hagmühle und beschädigten mehrere Verkehrspfosten und -schilder. Anschließend stellten sie die Fahrzeuge auf ihrem ursprünglichen Parkplatz ab, so dass die "Spritztour" zunächst nicht bemerkt wurde. Personen, die Hinweise zu den unbekannten Verursachern geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Tettnang (07542-93710) zu wenden.

Kressbronn

Alkoholfahrt

Ein 25-jähriger VW-Fahrer hat am Sonntagabend in der Langenargener Straße sein Fahrzeug alkoholisiert gelenkt. Nachdem die Polizeibeamten bei der Verkehrskontrolle Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Test durch. Aufgrund des Ergebnisses von 0,88 Promille wird der Autofahrer wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt.

Überlingen

Mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Bei der Verkehrskontrolle eines 23-Jährigen am Samstagabend in der Abigstraße stellten die Beamten fest, dass an seinem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen angebracht waren und der Lenker mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da ein Schnelltest positiv auf Kokain und Marihuana reagierte, wurde von den Polizeibeamten in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Neben einer Anzeige wegen Diebstahls und Urkundenfälschung erwartet den Betroffenen auch ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung.

