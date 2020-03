Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

(Ravensburg) Auffahrunfall in der Marktstraße - Unfallverursacher unter Drogeneinfluss

Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat am späten Sonntagabend in der Markstraße einen parkenden Fiat 500 gerammt.

Der 20-Jährige fuhr gegen 20.50 Uhr auf der Marktstraße in Richtung B32. Noch vor der Einmündung Burgstraße prallte er mit seinem BMW gegen einen parkenden Fiat. Der junge Mann blieb in seinem Auto sitzen und schlief ein. Eine Polizeistreife weckte den Schlafenden mit Mühe. Er war erkennbar berauscht. Alkohol hatte der 20-Jährige keinen getrunken. Ein durchgeführter Drogenvortest brachte Klarheit. Der Test verlief positiv und wies auf den Genuss verschiedener Betäubungsmittel hin. Folgen waren eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Beschlagnahme des Führerscheins. Außerdem nahmen die Beamten den Mann wegen seines aktuellen Zustandes in Schutzgewahrsam. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 6.500 Euro.

(Wilhelmsdorf) Brand auf Balkon

Am Sonntagmittag ist die Feuerwehr zu einem Brand in die Niederweiler Straße ausgerückt. Gegen 13.30 Uhr war dort im zweiten Stockwerk eines Wohnhauses der Balkon in Brand geraten. Ursache könnte eine vergessene, noch glimmende Zigarette gewesen sein. 50 Einsatzkäfte der Feuerwehr rückten den Flammen zu Leibe. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell