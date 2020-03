Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

(Simgaringen) Streithähne treffen sich zu Prügelei - Beteiligter schießt mit Schreckschusswaffe

Ein seit längerer Zeit anhaltender Streit zwischen zwei jungen Männern ist am Sonntagmorgen auf dem Bolzplatz in der Wildensteinstraße eskaliert. Einer der Widersacher schoss mit einer Schreckschusswaffe.

Die beiden 20-Jährigen trafen sich, den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge, auf dem Bolzplatz, um einen seit Wochen schwelenden Streit mit einer Prügelei fortzusetzen. Als die Beiden aufeinander zugingen, zog einer der Streithähne eine Schreckschusspistole und gab mehrere Schüsse ab. Beim "Entwaffnen" wurde es dann handgreiflich. Dabei schlug der Waffenträger seinem Kontrahenten die Pistole gegen den Kopf, wodurch leichtere Verletzungen entstanden. Durch die Schussabgabe entstanden keine Verletzungen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Pistole und der Waffenschein des Tatverdächtigen wurden beschlagnahmt.

(Sigmaringen) Auto aufgebrochen

Am Sonntagmittag hat eine Autobesitzerin festgestellt, dass während der Nacht ihr PKW in der Mühlbergstraße aufgebrochen worden ist. An dem gegenüber der JET- Tankstelle stehenden Auto war die Scheibe der Beifahrertür zertrümmert. Aus dem Wagen fehlen ein Geldbeutel und über zehn Dosen eines Erfrischungsgetränks. Ein Tatverdacht besteht bislang nicht. Wer in der Nacht zum Sonntag nach Mitternacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571 104 0, zu melden.

(Krauchenwies) Glutreste entzünden Paletten

In der Nacht zum Montag haben in Ablach übersehene Glutreste aus dem Aschebehälter eines Holzofens einen Brand verursacht.

Gegen 22.45 Uhr brachte der Betroffene Asche seines Ofens nach Draußen und schüttete sie in einen neben dem Haus stehenden Plastikeimer. Kurz darauf hörte der Mann ein Knistern, schaute nach und musste feststellen, dass es brannte. Die noch in der Asche enthaltene Glut hatte den Plastikeimer zum Schmelzen gebracht und daneben stehende Paletten in Brand gesetzt. Auch eine hölzerne Dachverstärkung hatte bereits Feuer gefangen. Der Mann bekam den Brand mit Wasser aus seinem Gartenschlauch unter Kontrolle. Als die zwischenzeitlich verständigte Feuerwehr eintraf, waren die Flammen gelöscht. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell