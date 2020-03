Polizeipräsidium Ravensburg

Meckenbeuren

Trunkenheitsfahrt und verdächtige Messer

Ein Zeuge meldete am Samstagmorgen gegen 08:15 Uhr den Verdacht eines betrunkenen Autofahrers in Meckenbeuren, welcher dort mit einem auffälligen Ford Sportwagen unterwegs sei. Das Fahrzeug wurde von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen in Meckenbeuren angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Ein Alko-Test ergab bei dem 26-jährige Mann aus Ravensburg über 1,3 Promille. Ihm wurde im Krankenhaus von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde von Beamten einbehalten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem ermitteln die Beamten wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz, da er mehrere entsprechende Messer mit sich führte.

Deisendorf / Überlingen

Schlangenlinien gefahren und Führerschein abgegeben

Überlingen-Deisendorf, Samstag, 20:50 Uhr. Beamte des Polizeireviers Überlingen kontrollierten ein BMW, dessen Fahrer mit Schlangenlinien und unsicherer Fahrweise in Deisendorf auffiel. Anhalte-Signale und Blaulicht "quittierte" der Fahrer mit dem Einschalten der Warnblinkanlage und fuhr zunächst langsam weiter in Richtung Überlingen. Dort hielt er an und öffnete den Beamten die Fahrertüre. Ihnen schlug starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkohol-Test ergab über zwei Promille. Dem 41-jährigen Mann aus dem Kreis Konstanz wurde im Krankenhaus von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und nahmen dem Mann den Autoschlüssel ab. Er gelangt wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige.

