Meßkirch

Unfallflucht

In der Zeit von vergangenem Freitag, 19:00 Uhr, bis Samstag, 05:45 Uhr, wurde in Meßkirch auf einem Kundenparkplatz in der Conradin-Kreutzer-Straße ein geparkter weißer BMW am linken hinteren Fahrzeugeck beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Als Verursacherfahrzeug kommt anhand der Spurenlage ein LKW bzw. Lieferwagen in Betracht. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Müllablagerung durch vermummte Personen

Eine Zeugin meldete dem Polizeirevier Sigmaringen am Samstag gegen 14:30 Uhr, dass sie drei vermummte Personen beobachte, welche in Sigmaringen In der Au beim "Ausbildungszentrum Bau" Müll aus einem PKW ausladen. Die Beamten stellten fest, dass dort unter anderem eine erhebliche Menge Sperrholz, alte Möbelstücke und Lattenroste in und neben einem Grüngutcontainer unerlaubt entsorgt wurden. Laut Zeugin handelte es sich bei dem benutzen Fahrzeug um einen silbernen Opel mit einem Anhänger mit der Aufschrift "Mietanhänger". Die Kennzeichen seien abgeklebt gewesen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun und bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den Verursachern oder dem Fahrzeug mit Anhänger geben können, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen (Tel. 07571/104-0).

Ostrach

Ruhestörung endet mit Aufnahme in die Psychiatrie

Mehrere Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau und eine Streife der Polizeihundeführerstaffel wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 22:30 Uhr nach Ostrach zu einer bereits einschlägig bekannten Person wegen einer Ruhestörung gerufen. Vor Ort sollte der 21-jährige Mann einer Kontrolle unterzogen werden. Sofort ging er mit aggressivem Tonfall und schreiend auf die Beamten zu. Auch spuckte er in deren Richtung und versuchte einen Polizeibeamten zu treten. Der Mann wurde überwältigt und mit Hilfe eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er nach der Untersuchung in die psychiatrische Abteilung aufgenommen. Auch wurde eine kleine Menge Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden. Der Angreifer gelangt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige.

Herdwangen

Granate aufgefunden

Spielende Kinder fanden am Samstag gegen 15:45 Uhr in Großschönach bei einem Spielplatz im Ramsbergweg eine verrostete Granate auf. Der Vater eines der Kinder meldete dies der Polizei. Beamte des Polizeipostens Pfullendorf sperrten den Fundort ab. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde hinzugezogen, um die Munition zu bergen. Dabei handelte es sich um eine alte stark verrostete Sprenggranate. Die Herkunft ist noch unklar. Die Umgebung wurde nach weiterer Munition abgesucht. Dabei wurde nichts mehr aufgefunden. Die Polizei weißt in solchen Fällen darauf hin, munitionsverdächtige Teile nicht anzufassen, genügend Sicherheitsabstand zu halten und sofort die Polizei über Notruf 110 zu verständigen.

