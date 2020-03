Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Ersthelfer bei Unfall gesucht

Ravensburg (ots)

Am Freitag, um 14:30 Uhr befuhr eine 75-jährige Radfahrerin die Weingartshofer Straße in Weissenau in Richtung Torplatz. An der Einmündung zur Ravensburger Straße wechselt sie die Fahrbahnseite und will vermutlich auf den Radfahrweg fahren. Hierbei kommt sie zu Sturz und zieht sich erhebliche Kopfverletzungen zu. Sie musste vom DRK in die OSK Ravensburg stationär eingeliefert werden. Neben Zeugen sucht die Polizei, auch einen Ersthelfer mit einem weißen Auto, der sich als Erster um die Frau gekümmert hat. Hinweise können beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel.: 0751/803-3333 gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Michael Landthaler

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell