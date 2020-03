PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen Fußgängerin nach Sturz verletzt

Eine 93-jährige Fußgängerin stürzte am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr im Bereich einer Treppe, die den Parkplatz des Fachmarktzentrums in der Au mit der Landesbahnstraße verbindet. Die Frau stolperte über einen Bordsteinabsatz und zog sich durch den folgenden Sturz Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Sie wurde vom Personal eines angrenzenden Geschäfts gefunden und bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes erstversorgt. Eine zufällig vorbeikommende Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen unterstützte dabei. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, waren im Bereich der Unfallstelle vor längerer Zeit Bauarbeiten durchgeführt worden, in deren Verlauf offenbar versäumt wurde, den Bordstein an das umgebende Fahrbahnniveau anzugleichen, sodass hierdurch eine gefährliche Stolperstelle entstand. Die Polizei hat daher ein Ermittlungsverfahren gegen den verantwortlichen Grundstücksbesitzer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Sigmaringen Vandalismus auf Schulgelände

Unbekannte Täter zerstörten im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag in der Hohenzollernstraße auf dem Schulhof der Fidelis-Schule ein Blumenbeet und einen Bewegungsmelder. Außerdem beklebten die Vandalen die auf dem Schulhof stehenden Tische mit Aufklebern, zerschlugen Glasflaschen auf dem Boden und erbrachen und urinierten auf den Schulhof. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise zur Identität der Randalierer geben können, sich unter Tel. 07571/1040 zu melden.

Sigmaringendorf-Laucherthal Kupferdiebstahl

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkte in der vergangenen Nacht bei seinem Kontrollgang über ein Firmengelände in der Hitzkofer Straße einen Unbekannten, der sich offensichtlich unberechtigt Zutritt zu dem Areal verschafft hatte. Der Mann war dabei, Kupferspäne in ein Behältnis umzufüllen und zu entwenden. Der Security-Mitarbeiter beobachtete den Tathergang aus sicherer Entfernung weiter und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Streifen flüchtete der Unbekannte in einem dunklen Pkw über einen Waldweg im Gewann Schmelzenhau und entkam unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief erfolglos. Vom Täter ist nur bekannt, dass er zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit Kapuze trug. Der Wert der gestohlenen Kupferreste kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt.

Hettingen Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der L 415 zwischen Inneringen und Veringenstadt. Der 71-jährige Lenker eines Traktors wollte die L 415 queren und missachtete dabei die Vorfahrt des Zweiradlenkers. Dieser leitete eine Vollbremsung ein, um nicht mit dem Traktor zu kollidieren, und stürzte dabei. Das Motorrad schleuderte gegen das Ackergerät am Traktor. Der 58-Jährige zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3.500 Euro.

Scheer Verkehrsunfall

Sachschaden von insgesamt etwa 6.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Mengener Straße. Ein 26-jähriger Pkw-Lenker erkannte zu spät, dass ein vor ihm fahrender Lkw bremsen musste, und prallte mit seinem Fahrzeug in das Heck des Lasters. Verletzt wurde niemand.

Gammertingen Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte, drei beschädigte Fahrzeuge und einen Gesamtsachschaden von etwa 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr auf der K 8201 zwischen Kettenacker und Inneringen. Eine 68-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Strecke von Kettenacker kommend in Fahrtrichtung Inneringen und hantierte eigenen Angaben zufolge aufgrund fehlender Ortskenntnis an ihrem Navigationsgerät. Hierdurch war sie so abgelenkt, dass sie kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Um nicht zu verunfallen, bremste die Frau in der Folge stark ab und lenkte den Wagen ruckartig in Richtung Fahrbahnrand. Zwei nachfolgende Pkw konnten durch das unvorhergesehene Fahrmanöver ein Auffahren nicht mehr vermeiden, sodass alle drei Fahrzeuge ineinander fuhren. Während die 68-Jährige unverletzt blieb, zog sich die 36-jährige Autofahrerin des mittleren Wagens leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt wurden. Der 49-jährige Lenker des dritten Fahrzeugs wurde zur Abklärung etwaiger Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt. Nachdem das genaue Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, rückte neben zwei Rettungswagen und einem Notarzt des DRK auch die Freiwillige Feuerwehr Hettingen, Abteilung Inneringen, zur Unfallstelle aus. Sie nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützte den Rettungsdienst.

Bad Saulgau Rezeptfälschung

Mit einem gefälschten Rezept hat eine 52-jährige Frau am Donnerstagvormittag versucht, in einer Apotheke in Bad Saulgau verschreibungspflichtige Schmerz- und Beruhigungsmittel zu erhalten. Hierbei wurde sie allerdings vom Apotheker wiedererkannt, da die 52-Jährige bereits kürzlich in einer anderen Filiale des Apothekers in Bad Buchau ebenfalls versucht hatte, ein gefälschtes Rezept einzulösen. Nachdem schon der erste Fall zur Anzeige gebracht wurde, wird sich die Frau nun erneut wegen Urkundenfälschung verantworten müssen.

