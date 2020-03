Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg/ Weingarten Radfahrer von Unbekanntem mit Messer bedroht

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagabend auf der Strecke zwischen Ravensburg und Weingarten einen Radfahrer mit einem Messer bedroht. Der 32-jährige Zweiradlenker kam gegen 19.30 Uhr aus Richtung Ravensburg und traf auf Höhe der Bushaltestelle der gewerblichen Schulen auf den Unbekannten, der ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war und aus Richtung Weingarten kam. Da der Täter auf der falschen Seite fuhr, sprach der 32-Jährige ihn an. Nach einem Streitgespräch zückte der Unbekannte ein Messer und bedrohte den Radler. Dieser verständigte die Polizei. Der Angreifer flüchtete daraufhin mit seinem Rad wieder in Richtung Weingarten. Der 32-Jährige nahm die Verfolgung auf, musste auf Höhe des Löwenplatzes aber abbrechen. Die Polizei sucht nun nach dem Täter, der als Ende 30 und etwa 178 cm groß beschrieben wird. Er trug schulterlange lockige Haare, lockigen Bart und war sportlich gekleidet. Er war mit einem älteren Fahrrad mit Satteltaschen auf der rechten Seite unterwegs. Hinweise auf den Mann nimmt das Polizeirevier in Weingarten unter Tel. 0751 803 6666 entgegen.

Leutkirch im Allgäu - Lanzenhofen Anwohner verhindert größeren Brand

Am Donnerstag zur Mittagszeit ist es im Ortsteil Lanzenhofen in einer Zimmerei zu einem Brand gekommen. Vermutlich durch einen befeuerten Ofen griffen Flammen auf nahegelegenes Holz über. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte Rauch aus der Zimmerei. Er wies eine Anwohnerin an die Feuerwehr zu verständigen und ging selbst zum Brandort. Selbstständig unternahm er bis zum Eintreffen der Brandbekämpfer Löschversuche und verhinderte so ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile. Durch die Feuerwehr wurde der Brand noch vollends gelöscht. Der Schaden blieb dank des beherzten Eingreifens des 35-jährigen Mannes sehr gering. Verletzte gab es nicht. Insgesamt waren 28 Angehörige der Feuerwehr im Einsatz.

Wangen im Allgäu- Ratzenried Seitlich zusammengestoßen - 10.000 Euro Schaden nach Unfall

Hoher Sachschaden ist am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr bei einem Unfall auf der Landstraße bei Ratzenried entstanden. Der Fahrer einer Land Rovers samt Anhänger war vom Bahnhof Ratzenried in Richtung Ratzenried unterwegs. Als er auf der Straße nach links in eine Einmündung abbiegen wollte, stieß er seitlich mit einem Ford zusammen. Dessen 51-jähriger Fahrer war im Begriff das Gespann zu überholen. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford nach links geschleudert und kam auf der Straße zum Stehen. Der Land Rover kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und kam auf einer Wiesenfläche zum Stehen. Durch den Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt.

Horgenzell - Kappel Einbruch in Schulgebäude

In der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstagmorgen haben sich Einbrecher Zugang zum Schulgelände in Kappel verschafft. Die Täter hebelten dazu eine Eingangstüre auf. Im Inneren versuchten sie in zwei weitere Räume zu gelangen, scheiterten aber. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der Schaden, der durch den Einbruch entstanden ist, wird auf über 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0751 803 3333 zu melden.

