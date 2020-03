Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung auf dem Bahnhofsgelände

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr kam es auf dem Bahnhofsplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 41-Jährigen und einem 28-Jährigen, in deren Verlauf der Ältere den Jüngeren mit der Faust auf den Oberkörper schlug. Nachdem die Körperverletzung polizeilich aufgenommen war, wurde den Beteiligten ein Platzverweis für den Stadtbahnhof erteilt. Während sich der Geschädigte unverzüglich entfernte, kam sein 31-jähriger, stark alkoholisierter und aggressiver Begleiter, der polizeilichen Aufforderung nicht nach. Er musste deshalb mittels festgehalten und mit Handschließen geschlossen werden. Ein Aufenthalt in der Gewahrsamszelle war nicht von Nöten, da der Betroffene in die Obhut seiner Eltern übergeben werden konnte.

Überlingen

Unfallverursacher wurde schnell ermittelt

Sachschaden von rund 6.000 Euro hat ein Autofahrer am Donnerstagmorgen in der Abigstraße auf dem Parkplatz vor einem Autohandel verursacht. Beim Ausparken streifte er ein geparktes Fahrzeug am hinteren rechten Heck und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Nach Ermittlungen der Polizei vor Ort konnte der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Er wird wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle angezeigt.

Eriskrich /Moos

Kircheninventar beschädigt

Eine bislang unbekannte Person hat am späten Donnerstagnachmittag zwischen 17.15 und 17.45 Uhr in der Kapelle St. Theresia in Moos sakrale Gegenstände beschädigt. Eine Zeugin, die das Gotteshaus kurze Zeit später betrat, stellte die Beschädigungen fest und bemerkte in der Nähe der Kapelle eine weibliche Person, die wie folgt beschrieben wird: etwa 175 cm groß, schlank, kurze hellbraune bis dunkelblonde Haare. Sie trug eine dunkelgraue Fleece-Jacke und eine weiße ¾-Hose. Da noch nicht geklärt ist, ob die Tat mit der Frau in Verbindung steht, sucht die Polizei Zeugen. Die unbekannte Frau und Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel.: 07541/7010, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell