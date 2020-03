Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei überwacht Infektionsschutzgesetz

Ravensburg (ots)

Überwiegend auf vorbildliches Verhalten und positive Resonanz stieß die Polizei gestern Abend und in der Nacht bei ihren flächendeckenden Kontrollen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg (Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis). Bei der Überprüfung des Gastgewerbes, des Einzelhandels, der Sport-, Vergnügungs- und Freizeitzeitstätten sowie sonstiger Gewerbebetriebe und öffentlicher Plätze führten die Polizisten und Polizistinnen der örtlichen Dienststellen insgesamt 110 Kontrollen durch, sprachen mit zahlreichen Personen und erteilten 80, meist Jugendlichen und Heranwachsenden, einen Platzverweis und forderten sie auf, nach Hause zu gehen. Lediglich in einem Fall musste eine Ruhestörung, ausgehend von einem Spielplatz in Ravensburg, angezeigt werden, wo sich mehrere Jugendliche getroffen hatten. Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz wurden von den Einsatzkräften nicht festgestellt. Die angesprochenen Personen, die sich meist in kleineren Gruppen im Freien aufhielten, waren überwiegend einsichtig und kamen den Anweisungen der Polizei nach. "Das war ein guter Auftakt und es ist erfreulich, dass die Bürgerinnen und Bürger sich fast durchgängig einsichtig zeigen", lobt Polizeipräsident Uwe Stürmer. "Nun geht es aber darum, den landesweiten Beschränkungen in den nächsten Tagen und Wochen dauerhaft Folge zu leisten, um ein starkes Ansteigen der Infektionsfälle zu verhindern", appelliert der Polizeichef an die Bevölkerung. Die Polizei werde in den nächsten Tagen mit allen zur Verfügung stehenden Kräften intensive Kontrollmaßnahmen vornehmen und Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz nötigenfalls konsequent anzeigen, bekräftigt Stürmer.

