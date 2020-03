Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Betrunken zum Ladendiebstahl gefahren

Ein 62 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in einem Einkaufsmarkt in der Friedrich-List-Straße beim Ladendiebstahl erwischt worden. Der betrunkene Mann war zuvor mit einem nicht zugelassenen Wagen zu dem Markt gefahren. Der 62-Jährige fiel auf, weil er einen voll beladenen Einkaufswagen durch den Kassenbereich schob, ohne dafür zu zahlen. Mit der Begründung, sein Geld vergessen zu haben, wollte er mit den Waren im Wert von 76 Euro in Richtung Parkplatz. Die hinzugerufene Polizei stellte bei dem Mann eine Alkoholisierung von 0,8 Promille fest. Zudem besaß er keinen gültigen Führerschein. Sein Kleinbus, mit dem er zum Markt gekommen war, war außerdem nicht zugelassen. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Schlüssel des Wagens behielten die Polizeibeamten ein. Auf den Mann kommen nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein, Fahren unter Alkohol, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und nicht zuletzt wegen Ladendiebstahls zu.

Sigmaringen

Einbruch in Hochseilgarten

Ein unbekannter Täter hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zum Gelände des Hochseilgartens verschafft und dort einen Schuppen aufgebrochen. Der Täter trat hierfür eine Schuppentüre ein. Im Inneren durchsuchte der Einbrecher sämtliche Behältnisse. Fündig wurde er aber nicht. Ohne Beute verließ er das Objekt. Am Schuppen entstand durch den Einbruch ein Schaden von etwa 250 Euro.

Bad Saulgau

Jugendliche randalieren vor Krankenhaus

Vor dem Haupteingang des Krankenhauses haben zwei Jugendliche am Mittwochabend erst randaliert und im Anschluss die hinzugerufene Polizei beleidigt und angegriffen. Die Jugendlichen wurden über Notruf gemeldet, da sie mit Bierflaschen herumwarfen. Als eine Polizeistreife die beiden 15- und 16-Jährigen kontrollieren wollte, beleidigten die Jugendlichen die Beamten. Als einer der Polizisten den 15-Jährigen nach einem Ausweis durchsuchen wollte, schlug dieser nach dem Beamten. Der Jugendliche musste daraufhin mit Handschließen geschlossen werden. Letzten Endes wurden die beiden Randalierer nach Hause verbracht und Erziehungsberechtigten überstellt. Auf sie kommen nun Anzeigen wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte zu.

Bad Saulgau

Auseinandersetzung in der Bachstraße

Zwischen einer größeren Personengruppe ist es am vergangenen Mittwoch in der Bachstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Etwa 20 Personen gerieten auf Höhe der Einmündung in die Eckstraße zunächst verbal aneinander. Bei dem Streit ging es laut Aussage der Beteiligten um einen Hund. Die hitzige Diskussion entwickelte sich alsbald zum handfesten Schlagabtausch, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt wurde. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung klärt nun das Polizeirevier Bad Saulgau.

Beuron

Verirrte Wanderin gefunden

Da sie sich im Donautal verirrt hatte, musste eine Wanderin am Mittwochabend von Bergrettung und Polizei gesucht werden. Die 65 Jahre alte Frau hatte auf ihrer Wanderung im Bereich der Lourdesgrotte die Orientierung verloren. Ortskundige Polizeibeamte aus Sigmaringen konnten die Position der Frau ungefähr lokalisieren. Da sich diese aber in so unwegsamem Gelände befand, wurde für die weitere Suche die Bergrettung hinzugezogen. Diese fand die Frau nach mehrstündiger Suche mit einem Geländefahrzeug und einer Absuche zu Fuß. Die Frau blieb unverletzt. Insgesamt waren 15 Mann der Bergrettung im Einsatz.

