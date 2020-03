Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auf dem Spielplatz hinter der Kripo Drogen verkauft

Zwei Jugendliche wurden am Mittwoch beobachtet, wie sie auf einem Kinderspielplatz in der Schwabstraße hinter der Kriminalpolizeidirektion mutmaßlich mit Betäubungsmitteln handelten und anschließend konsumierten. Bei der Kontrolle der Halbwüchsigen durch Beamte der Kriminalpolizei wurden geringe Mengen Marihuana aufgefunden. Die Tatverdächtigen wurden nach der Überprüfung an den Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers Friedrichshafen übergeben, der die beiden wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz anzeigt.

Markdorf

Diebestour endet in Tatortnähe

Am Mittwoch gegen 23 Uhr wurden vier Personen beobachtet, wie sie auf einer Baustelle in Markdorf in der Straße "Am Stadtgraben" mehrere Packungen Holzbauschrauben und zahlreiche Bauwinkel entwendeten und sich anschließend mit einem Fahrzeug entfernten. Das Quartett konnte kurze Zeit später von der Polizei in der Nähe des Tatorts aufgegriffen und das gesamte Diebesgut sichergestellt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen Heranwachsenden und drei Jugendliche, die alle wegen Diebstahl angezeigt werden. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Markdorf

Ford Focus angefahren - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch in der Zeit von 12 Uhr bis 23 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts im Schießstattweg beim Aus- oder Einparken einen Ford Focus auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544 / 96200, zu wenden.

Salem - Neufrach

Pedelec-Fahrer übersehen

Eine 81-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Markdorfer Straße / Weildorfer Straße mit einem vorfahrberechtigten Radfahrer kollidiert. Der 79-Jährige kam durch den Zusammenstoß zu Fall und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens lehnte der Senior ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell