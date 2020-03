Polizeipräsidium Ravensburg

Wald

Diebstahl aus Pkw

Aus einem unverschlossen im Waldgebiet an der K 8826 in Höhe "Steckeln" abgestellten Pkw hat ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 06.45 Uhr und 15 Uhr eine Motorkettensäge der Marke Stihl (Modell 362) im Wert von rund 1.000 Euro entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in dem Waldgebiet beobachtet haben oder Hinweis zum Verbleib der Motorkettensäge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

Sigmaringendorf

Radfahrer flüchtet nach Unfall

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Donaustraße etwa 100 Meter nach dem Ortsausgang ereignete und bei dem drei Personen verletzt wurden. Als ein 79-jähriger Rennradfahrer in Richtung Sigmaringen fuhr und an einer 91-jährigen Rollstuhlfahrerin, die von einem 61-Jährigen geschoben wurde, vorbeifahren wollte, kam ihm ein Radfahrer entgegen, der nicht die rechte Fahrbahnseite einhielt. Aufgrund des fehlenden Platzes streifte der 79-Jährige den Begleiter der Rollstuhlfahrerin und stürzte anschließend. Der 61-Jährige kam durch den Streifvorgang ebenfalls zu Fall und riss die 91-Jährige dabei samt Rollstuhl um. Ohne sich um die verletzten Personen zu kümmern, die alle Schürfwunden und Prellungen erlitten, suchte der entgegenkommende Radfahrer das Weite. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem geflüchteten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

