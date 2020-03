Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mülltonnen umgestoßen und Ruhe gestört

In der Nacht auf Dienstag sind in der Saarlandstraße mehrere Jugendliche durch Ruhestörungen aufgefallen. Auf ihrem Weg in Richtung Innenstadt klingelten sie gegen 01.00 Uhr an Haustüren, warfen Mülltonnen um und verteilten den Müll anschließend auf der Straße. Ein Anwohner wurde auf das Geschehen aufmerksam und verständigte die Polizei. Vor Ort traf eine Streife fünf Jugendliche an. Nach einem erzieherischen Gespräch entfernten die Jugendlichen unter Aufsicht der Beamten den Müll von der Straße und stellten die umgeworfenen Mülltonnen wieder auf.

Ravensburg

Körperverletzung wegen zu lauter Musik

Am Montagabend gegen 20.30 Uhr entbrannte bei einer Waschstraße am Schlegelwinkel ein Streit zwischen drei Männern, bei dem zwei der Männer leicht verletzt wurden. Gestört durch die laute Musik zweier Passanten, sah sich der 54-jährige Beschuldigte zu verbalen Angriffen auf diese herausgefordert. Die Auseinandersetzung eskalierte, als der Beschuldigte mit Fäusten auf die beiden Männer losging. Ein Mann erlitt dabei leichte Verletzungen an Hand und Stirn, der andere im Gesicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Ravensburg Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Eine 22-jährige Nissan-Fahrerin wurde bei einem Auffahrunfall verletzt, als sie am späten Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Waldseer Straße Richtung Weingarten unterwegs war. An einer auf Rot umspringenden Ampel bremste sie ab und kam vor der Lichtzeichenanlage zum Stehen. Ein hinter ihr fahrender 56 Jahre alter BMW-Fahrer reagierte nicht schnell genug und fuhr auf den stehenden Wagen der jungen Frau auf. An deren PKW entstand dabei ein Sachschaden von rund 7000 Euro, an dem Fahrzeug des Mannes in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Frau, die infolge des Auffahrunfalls über Kopfschmerzen klagte, musste nicht vor Ort ärztlich behandelt werden.

Ravensburg

PKW durch Unbekannte beschädigt

Anzeige gegen Unbekannt erstattete am Montag ein 24-jähriger Mann, dessen PKW beschädigt wurde. Der Geschädigte hatte seinen PKW am vergangenen Sonntag im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Lortzingstraße geparkt. Als er am Montagnachmittag um 15.30 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkam, musste er mehrere Beschädigungen an dem Seat Leon feststellen. Aufgrund der Position der entstandenen Beschädigungen, geht die Polizei derzeit von einem LKW als verursachendem Fahrzeug aus. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 / 803-3333 zu wenden.

Ravensburg

Unbekannter streift parkenden PKW

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt derzeit die Polizei in Ravensburg. Eine 37-jährige Frau, die am Montag zwischen 08.40 Uhr und 09.00 Uhr ihren VW Golf auf dem Aldi-Parkplatz in der Ziegelstraße in Ravensburg geparkt hatte, entdeckte bei der Rückkehr zum Fahrzeug eine deutliche Beschädigung an der Stoßstange des VW. Ob die Beschädigung aber bereits in der vorhergehenden Nacht auf einem Parkplatz in der Holbeinstraße entstanden war, konnte die Frau nicht ausschließen. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 / 803-3333.

Kißlegg

Schilffläche gerät in Brand

Aus bisher unbekannter Ursache geriet in Kißlegg am Montagnachmittag um 16.00 Uhr eine Schilffläche in Brand. Ein Passant wurde auf das Feuer aufmerksam, das am Ufer des Zeller Sees eine Fläche von ungefähr 20 auf 10 Meter zerstörte. Er verständigte die Freiwillige Feuerwehr Kißlegg, die das Feuer rasch löschen konnte. Die Ursache des Brandes konnte bisher nicht geklärt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

Bodnegg

PKW-Türen zerkratzt

Große Kratzer entdeckte eine 48-jährige Frau in Bodnegg am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr an ihrem PKW. Der VW Touran, der auf dem Parkplatz am Pfarrweg unterhalb des Friedhofs abgestellt war, wies an beiden rechten Türen Beschädigungen auf, die vermutlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurden. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Personen, die am Montag zwischen 06.45 und 15.15 Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Vogt, Tel. 07529 / 97156-0, aufzunehmen.

Amtzell

Heftiger Auffahrunfall beim Abbiegen

Zu einem heftigen Unfall kam es am Montagvormittag gegen 09.30 Uhr auf der B32. Ein 89 Jahre alter Autofahrer wollte von der K7991 kommend auf die B32 abbiegen. Hierbei übersah er einen von links auf der Vorfahrtsstraße fahrenden 48-jährigen Skoda-Fahrer. Obwohl dieser noch versuchte, nach links auszuweichen, kam es im Einmündungsbereich der beiden Straßen zur Kollision, in deren Folge der Skoda etwa 40 Meter nach links über den Fahrbahnrand hinaus abgelenkt wurde. Der 48-jährige wurde leicht verletzt, der Citroen-Fahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Beide Fahrer wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Wangen gebracht. Die Fahrzeuge, die beide nicht mehr fahrbereit waren, mussten abgeschleppt werden.

Baienfurt

Airbags durch Auffahrunfall ausgelöst

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag gegen 15.00 Uhr in Baienfurt. Ein 37-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Ravensburger Straße Richtung Baindt und verlangsamte seine Geschwindigkeit, um nach links abzubiegen. Eine hinter ihm fahrende 81 Jahre alte Fiat-Fahrerin reagierte hierauf zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall lösten beide Airbags im Fiat aus. Da die Frau nach dem Unfall über Schmerzen im Brustbereich klagte, wurde ein Rettungswagen hinzugerufen.

