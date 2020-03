Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18.45 Uhr in der Straße "In der Au". Ein 32-jähriger Pkw-Lenker hielt an, um einem Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dies erkannte ein nachfolgender 22-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Sigmaringen

Verdacht der Amtsanmaßung

Als Beamter der Bundespolizei gab sich den Angaben zweier Fahrgäste zufolge ein 56-jähriger Mann am Montagabend im Bus von Krauchenwies nach Sigmaringen diesen gegenüber aus und forderte von beiden die Aushändigung von Ausweisdokumenten. Nachdem die 24-jährige Frau und der 22-jährige Mann, beide syrischer Herkunft, dies verneinten und die Polizei verständigten, bedrohte der 56-Jährige beide verbal. Alle Beteiligten konnten von den alarmierten Beamten am Bahnhof Sigmaringen angetroffen werden. Hier stellte der Mann den Vorfall abweichend und als sprachliches Missverständnis dar. Die polizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts der Amtsanmaßung und Bedrohung gegen den 56-Jährigen sind noch nicht abgeschlossen.

Sigmaringen

Ladendiebstahl

Am Montagabend wurde ein 23-jähriger Mann in einem Lebensmitteldiscounter in der "Au" von zwei Angestellten dabei beobachtet, wie er eine Flasche Whiskey im Wert von etwa 14 Euro aus dem Regal nahm, diese in seinem Rucksack versteckte und sie an der Kasse nicht bezahlte. Der 23-Jährige wurde daraufhin angesprochen und von den Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten. Diese leitete gegen den Mann, der zur Tatzeit mit etwa 1,5 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

Pfullendorf/Mengen/Ostrach/Sigmaringendorf

Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Am Montagabend kam es im Landkreis Sigmaringen zu mehreren Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte. Aus den Gemeinden Pfullendorf, Mengen, Ostrach und Sigmaringendorf wurden der Polizei bislang fünf Anrufe angezeigt, in denen Unbekannte auf die übliche Tour versuchten, die Angerufenen zu verängstigen und so zur Preisgabe von Informationen zu Bargeld und Wertsachen zu bewegen. Hintergrund war zumeist die bekannte und frei erfundene Geschichte, wonach in der Nachbarschaft angeblich Einbrecher festgenommen wurden und bei diesen eine Liste auch mit den Namen der Angerufenen gefunden wurde. Diese würden sich nun in Gefahr befinden. In allen bislang der Polizei bekannt gewordenen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsversuche, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Informationen zu dieser Betrugsmasche und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Pfullendorf

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagmittag einen in der Alten Postgasse geparkten Ford Tourneo offenbar mutwillig beschädigt. An dem Fahrzeug wurde vermutlich durch einen Fußtritt der rechte vordere Kotflügel beschädigt, außerdem wurde die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Pfullendorf erbittet sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07552/20160.

Ostrach

Psychischer Ausnahmezustand

Mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 21-jähriger Mann, der am Montagabend in einer Unterkunft im "Grund" anderen Mitbewohnern gegenüber äußerst aggressiv und bedrohlich auftrat. Auch die daraufhin verständigten Polizeibeamten ging der Mann unmittelbar provokativ und lauthals an, sodass ihm zunächst der Gewahrsam angedroht und, nachdem sich der 21-Jährige immer weiter in Rage schrie und anfing, sich selbst zu verletzen, auch durchgesetzt wurde. Aufgrund seiner Aggressivität musste der Mann an Händen und Füßen gefesselt und ihm, nachdem er anfing, nach den Polizeibeamten zu spucken, eine Spuckschutzhaube aufgesetzt werden. Während des folgenden Transports in ein Krankenhaus beleidigte der 21-Jährige, der deutlich unter Alkohol- und möglicherweise auch unter Drogeneinwirkung stand, die Beamten fortwährend. Er wurde schließlich in einer Fachabteilung des Krankenhauses stationär aufgenommen.

Mengen

Verkehrsunfall

Eine Leichtverletzte und ein Gesamtsachschaden von etwa 8.000 sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der L 286 bei Habsthal. Eine 21-jährige Pkw-Lenkerin bog von Eimühle kommend nach rechts auf die L 286 in Richtung Krauchenwies ein und übersah dabei den aus Richtung Krauchenwies kommenden bevorrechtigten Pkw eines 20-Jährigen, der gerade im Begriff war, ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen. Trotz eingeleiteter Vollbremsung kollidierte der 20-Jährige noch mit dem Wagen der 21-Jährigen. Hierdurch zog sich die Frau eine leichte Verletzung an der Hand zu, der Mann blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Mengen

Diebstahl von Kraftstoff

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagmorgen an einer im Obereschring geparkten Sattelzugmaschine den Tankdeckel aufgebrochen und aus dem Fahrzeugtank etwa 450 Liter Diesel entwendet. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Stetten a. k. M.

Verkehrsunfall

Einen Leichtverletzten und Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 17 Uhr in der Hardtstraße. Ein 28-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Hardtstraße in Richtung Albkaserne und wollte die L 218 geradeaus überqueren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Kleinkraftrad-Lenker. Durch die folgende Kollision stürzte der Jugendliche und verletzte sich dadurch leicht am Arm.

