Polizeipräsidium Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Betrunkener Pkw-Lenker verursacht Verkehrsunfälle und leistet Widerstand

Mehrere Fahrzeuge beschädigte ein mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stehender 18-jähriger Pkw-Lenker am frühen Sonntagmorgen auf seiner Fahrt zwischen der Brunnenbergstraße und der Straße "In den Käppeleswiesen". Vor der Abzweigung der Brunnenbergstraße in die Hohenzollernstraße streifte der Mann mit seinem Fahrzeug einen geparkten BMW. Danach fuhr er über den "Zollerngraben" weiter und beschädigte den polizeilichen Ermittlungen zufolge noch mindestens zwei weitere Pkw. Anschließend begab er sich in eine Lokalität in den "Käppeleswiesen". Da diese gerade schloss, setzte sich der 18-Jährige wieder hinter das Steuer seines Wagens und trat den Rückweg an. Die Beschädigungen am Fahrzeug durch die vorangegangenen Unfälle verursachten jedoch Geräusche, die Zeugen aufmerksam werden ließen. Diese verständigten die Polizei und folgten dem Pkw, bis dieser schließlich von den Beamten angetroffen und der 18-Jährige kontrolliert werden konnte. Hierbei zeigte der Mann deutliche Anzeichen von Alkohol- und mutmaßlich auch Drogeneinwirkung, ein Atemalkoholtest war vor Ort nicht möglich. Daraufhin ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an. Auf dem Weg ins Krankenhaus fing der Mann an, die Beamten aufs Übelste zu beleidigen, und wollte den Streifenwagen verlassen. Es entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Verlauf der 18-Jährige zunächst mit den Füßen nach den Polizeibeamten trat und einen der Beamten schließlich in den Oberschenkel biss und diesem hierdurch eine stark blutende Wunde zufügte. Die anschließende Blutentnahme im Krankenhaus musste unter Zwang und mit Unterstützung von fünf Polizeibeamten durchgeführt werden. Auch hiergegen wehrte sich der junge Mann äußerst heftig, sodass ein weiterer Beamter leicht am Knie verletzt wurde. Aufgrund seines Erregungszustands wurde der 18-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorübergehend in einer Fachabteilung des Krankenhauses aufgenommen. Ihn erwartet nun eine Reihe von Anzeigen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet Personen, deren geparkte Fahrzeuge möglicherweise ebenfalls von dem Unfallfahrer gestreift wurden, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Frohnstetten

Einbruch

Ein unbekannter Täter brach in den vergangenen Tagen in eine Jagdhütte auf einem Flurstück bei Frohnstetten ein. Der Unbekannte schlug eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zugang zum Innenraum. Dort entwendete er das Geweih eines Rothirschs, welches zur Dekoration an einer Wand befestigt war. An der Außenseite der Hütte montierte der Dieb ein weiteres Geweih eines Damhirschs ab und ließ dieses ebenfalls mitgehen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet Personen, die den Einbruch beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der beiden Geweihe geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 38 und 61 Jahre alten Männern kam es am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Max-Eyth-Straße. Einer der beiden fühlte sich den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge von dem anderen durch Blicke provoziert und sprach diesen darauf in herausfordernder Art und Weise an. Daraufhin entwickelte sich zwischen den Männern ein Schlagabtausch mit Fäusten, durch den beide leichte Verletzungen davontrugen. Beide Beteiligte gelangen nun unter anderem wegen Körperverletzung zur Anzeige.

Pfullendorf

Einbruch

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag in eine Bäckereifiliale im Äußeren Mühlweg ein. Die Unbekannten verschafften sich über eine Türe Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Pfullendorf

Betäubungsmittel sichergestellt

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung auf einen 31-jährigen Mann in Pfullendorf, der bezichtigt wurde, Anbau und Verkauf von Betäubungsmitteln zu betreiben, durchsuchte die Polizei am Freitagmorgen auf richterliche Anordnung dessen Wohnung. Hierbei stießen die Beamten auf eine professionell ausgestattete Aufzuchtanlage, in welcher knapp 30 Marihuana-Pflanzen gezüchtet wurden, die in voller Blüte und damit kurz vor der Erntereife standen. Weiter wurde etwa ein halbes Kilogramm bereits abgeerntete und teils verkaufsfertig verpackte Marihuanablüten aufgefunden. Das Betäubungsmittel sowie das Aufzuchtzubehör wurden sichergestellt, ebenso mehrere aufgefundene und nach dem Waffengesetz verbotene Wurf- beziehungsweise Einhandmesser. Der 31-Jährige gelangt entsprechend zur Anzeige.

