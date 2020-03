Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Feuerwerkskörper angezündet

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Keplerstraße hat mutmaßlich am Samstag gegen 17.30 Uhr im Treppenhaus einen Feuerwerkskörper abgebrannt und einen Feueralarm ausgelöst. Die anderen Bewohner wurden evakuiert und konnten, nachdem kein Feuer festgestellt wurde und das Gebäude durchgelüftet war, wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Feuerwehr Friedrichshafen war mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften im Einsatz. Das Polizeirevier Friedrichhafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Friedrichshafen

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Während einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend in der Friedrichstraße stellten die Polizeibeamten fest, dass ein 22-jähriger Pkw-Lenker mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest reagierte positiv auf Marihuana, weshalb in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt. Zudem wurde bei der Durchsuchung des 22-Jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden, weshalb er sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinwirkung verantworten muss.

Langenargen - Oberdorf

Körperverletzung

Am Sonntag kurz nach Mitternacht kam es in der Adlerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter. Der junge Mann wurde ins Gesicht geschlagen und nicht unerheblich verletzt. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu verständigen.

Überlingen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat von Mittwochabend bis Samstagmorgen auf dem Parkplatz im Grafenholzweg beim Ein- oder Ausparken einen Opel Insignia am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.500 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07544-8010) zu verständigen.

Uhldingen-Mühlhofen

Glück im Unglück

Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstand am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 31 zwischen Meersburg und Überlingen. Zu Beginn der vierspurigen Fahrbahn in Fahrtrichtung Überlingen fiel ein 41-jähriger Autofahrer laut eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Fahrbahnteiler der Mittelleitplanke. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden und die B 31 während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Überlingen gesperrt werden.

Markdorf

Alkoholfahrt

Während einer Verkehrskontrolle eines 44-jährigen Autofahrers am Sonntagabend in der Straße "Am Stadtgraben" nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab 0,56 Promille. Der Betroffene wird wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt und musste sein Fahrzeug stehen lassen.

Frickingen-Altheim

Einbruch

Unbekannte Täter sind von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum von 10 Uhr bis 17 Uhr, in der Hauptstraße in ein Haus eingebrochen. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten. Die Höhe des Diebesgutes ist aktuell nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07544-8010) zu verständigen.

