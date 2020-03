Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Randale an Bushaltestelle

Sachschaden von mehreren hundert Euro haben unbekannte Täter angerichtet, die in der Nacht zum Sonntag gegen 02.30 Uhr an der Bushaltestelle "Weißenauer Straße" in der Hindenburgstraße eine Scheibe zertrümmerten. Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, ist die vermutlich alkoholisierte Personengruppe danach in Richtung "Kaufland" davongelaufen. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bei der Bushaltestelle beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, aufzunehmen.

Baienfurt

Zündelnde Jugendliche

Im Verdacht, auf einem ehemaligen Firmengelände in der Kardelstraße am Freitag und Samstag einen Autoreifen, sonstigen Unrat und trockenes Gras angezündet zu haben, stehen drei Jugendliche, die am Samstagnachmittag von Beamten des Polizeireviers gestellt werden konnten. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr bereits am Freitagabend und am Samstagnachmittag gegen 12.30 Uhr und 14.40 Uhr zu dem Gelände ausrücken musste, um kleinere Brände zu löschen, brannte kurz nach 16 Uhr dort erneut eine Wiese in Hanglage. Als sich eine Streifenwagenbesatzung näherte, flüchtete das Trio, konnte aber wenig später von Polizisten vorläufig festgenommen werden. Ob die drei Jugendlichen, die anschließend ihren Eltern übergeben wurden, für alle Zündeleien in Frage kommen, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Wilhelmsdorf

Einbruch in Einkaufsmarkt

Auf Tabakwaren und Spirituosen hatte es ein unbekannter Täter abgesehen, der am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr in einen Einkaufsmarkt im Öschweg einbrach. Der Unbekannte hatte zunächst eine Tür aufgehebelt und war anschließend in das Gebäude eingedrungen, wo er die Waren in eine Tiefkühltasche verstaute und anschließend zu Fuß flüchtete. Laut Zeugen handelt es sich bei dem Täter um eine schlanke Person, die 175 bis 180 cm groß ist und einen grauen Kapuzenpulli getragen haben soll. Personen, denen zur fraglichen Zeit Verdächtiges im Öschweg bzw. in der näheren Umgebung aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Bad Waldsee

Betrunkene Autofahrerin

Erheblich unter Alkoholeinwirkung stand eine 25-jährige Autofahrerin, die einem Verkehrsteilnehmer am vergangenen Samstagabend gegen 20 Uhr auf der L 275 bei Bad Waldsee aufgefallen war. Die Frau, die in Aulendorf von der Polizei gestellt werden konnte, fuhr nicht nur in Schlangenlinien, sondern auch mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit und geriet immer wieder auf die Gegenfahrspur, weshalb entgegenkommende Fahrzeuglenker stark abbremsen mussten. Einer Streifenwagenbesatzung gelang es wenig später, mit Unterstützung des Zeugen die alkoholisierte Frau in Aulendorf anzutreffen. Nach einem Alkoholtest, der 1,8 Promille ergab, veranlassten die Beamten im Krankhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt. Den Führerschein konnten die Polizisten nicht beschlagnahmen, da die 25-Jährige diesen ihren Angaben zufolge verlegt hatte.

Bad Wurzach

Vom Pedal gerutscht

Beim Einparken seines Pkw rutschte ein 18-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr vom Kupplungspedal und verwechselte anschließend beim Versuch zu bremsen das Brems- mit dem Gaspedal. Das Auto fuhr deshalb über einen Randstein und prallte gegen die Außenwand der Riedsporthalle. Der hierbei entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro, der junge Fahrer blieb unverletzt.

Amtzell

Gestürzter Pedelec-Fahrer

Mit einem Sturz endete am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr der Bremsversuch eines 69-jährigen Pedelec-Fahrers auf dem Radweg der K 8003. Der Mann hatte den parallel zur Kreisstraße verlaufenden Radweg von Geiselharz kommend befahren und beim Erkennen einer Fußgängergruppe wohl zu stark die Bremsen betätigt, weshalb er sich überschlug und stürzte. Der 69-Jährige, der kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte, wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Wangen i.A.

Autofahrer streift Radfahrer

Mit schweren Verletzungen musste ein 58-jähriger Rennradfahrer am Sonntagvormittag gegen 11.25 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der K 8043 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein gleichaltriger Pkw-Lenker hatte in einer Kolonne von mehreren Fahrzeugen die Kreisstraße von Leupolz in Richtung Kißlegg befahren und den Radfahrer in Höhe Bärenweiler beim Überholen gestreift, wodurch dieser zu Fall kam und auf die Fahrbahn stürzte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro.

Kißlegg

Sonntagsfahrverbot missachtet

Sehr weit hatten drei Lkw-Lenker, die am Sonntagnachmittag von Beamten der Verkehrspolizei auf der BAB 96 bei Kißlegg kontrolliert wurden, "Versorgungsfahrten" ausgelegt. Wie die Polizisten bei den Überprüfungen feststellten, hatten die Lastwagenfahrer weder verderbliche Waren noch sonst dringliche Güter geladen. Einer der Fahrer wollte sich die Fährfahrt am Montagmorgen ersparen und zu dieser Zeit bereits auf der Baustelle an seinem Zielort sein. Auch die beiden anderen nutzten den Sonntag, um früher ihre geladenen Waren abliefern zu können. Die Lkw-Lenker wurden von den Beamten wegen Verstoßes gegen das Sonntagsfahrverbot angezeigt.

