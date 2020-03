Polizeipräsidium Ravensburg

Meckenbeuren - Hubschrauber suchte vermisste Personen

Gleich zwei Mal hat die Polizei den Polizeihubschrauber zu Suchmaßnahmen eingesetzt. Am späten Samstagnachmittag und am Sonntagmorgen suchte die Polizei unabhängig voneinander nach jeweils einer vermissten Person. Zwar brachte der Einsatz des Polizeihubschraubers nicht den sofortigen gewünschten Erfolg, letztendlich konnten die Beamten aber beide Personen ausfindig machen. Beide Personen wurden wohl auf angetroffen.

Deggenhausertal - Brand in einer Holzschnitzelanlage

Ein Brand in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Holzschnitzelanlage hat einen Sachschaden von ca. 20.000, -- Euro verursacht. Aufgrund eines technischen Defektes im Bereich der Ascheschnecke fingen die dortigen Holzschnitzel an zu brennen. Das Feuer griff auf eine Zwischenwand und später auf das Dach über. Nach jetzigem Ermittlungsstand wird ein Einwirken zur Brandentstehung von außen ausgeschlossen. Die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal war mit über 50 Einsatzkräften vor Ort und wurden von der FFW Salem mit der Drehleiter unterstützt. Das DRK war mit 11 Einsatzkräften zugegen. Personen kamen nicht zu Schaden.

