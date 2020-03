Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 13/14.03.20

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Klingelndes Handy führt zu Unfall

Durch sein in der Hosentasche klingelndes Handy wurde am Freitag gegen 14.15 Uhr der Fahrer eines Klein-Lkw in der Brühlstr. abgelenkt. Er kam daraufhin zu weit nach rechts und streifte den Bordstein, anschließend zog er sein Fahrzeug nach links und streifte einen anderen Pkw um schlussendlich frontal gegen einen Ampelmast zu fahren. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf 16 000 Euro geschätzt.

Leutkirch

Anrufe falscher Polizeibeamter

Mehrere Personen wurden am Freitag in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 12.20 Uhr von angeblichen Polizeibeamten aus Memmingen angerufen. Trickreich wollten die unbekannten Anrufer, bei denen es sich nicht um Polizisten handelte, erreichen, dass die Angerufenen auf einer bestimmten Nummer zurückrufen sollen. Die Angerufenen riefen aber stattdessen bei der Polizei in Leutkirch an und meldeten den Vorfall.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Thomas Kesenheimer

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell