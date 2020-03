Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Presseberichte 13/14.03.20

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto angefahren und geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es bereits am vergangenen Dienstag zwischen 14.00 und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz der Sinova Klinik in Friedrichshafen. Ein geparkter Pkw BMW wurde an der Stoßstange hinten links angefahren. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Zeugen bitte beim Polizeirevier Friedrichshafen melden (07541-7010).

Friedrichshafen Auto touchiert und weggefahren

Am Freitag gegen 20.15 Uhr wurde ein geparkter Fiat im Pappelweg in Friedrichshafen angefahren. Das Versursacherfahrzeug, wobei es sich um einen 5-türigen roten Kleinwagen handelte, fuhr weg, ohne sich um den Schaden von ca. 800 Euro zu kümmern. Zeugen sollen sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) in Verbindung setzen.

Friedrichshafen Brand durch defekten Sicherungskasten

Ein Kurzschluss im Sicherungskasten einer Gaststätte in der Paulinenstraße löste am Samstagmorgen gegen 07.00 Uhr einen Brand aus. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung und die 15 Hausbewohner verließen das Gebäude. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Paulinenstraße war während der Brandbekämpfung voll gesperrt. Der Schaden wird auf ca. 50 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Gullideckel auf Gleis

Zu einer kurzfristigen Sperrung einer Bahnstrecke kam es am Freitag gegen 20.15 Uhr am ehemaligen Bahnhof Ost in Überlingen. Bislang unbekannte Jugendliche hoben die Gullideckel aus den Straßenschächten weg und legten diese auf die Schienen. Zur Entfernung der Gullideckel vom Gleis musste die Strecke kurzzeitig gesperrt werden. Strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

